Warnstreik für Windkraft

Marcus Brandt/dpa

Beschäftigte des Windkraftanlagenherstellers Vestas haben am Dienstag bei der Eröffnung der Messe »Wind Energy« in Hamburg für einen Tarifvertrag demonstriert. Die IG Metall hatte die Arbeiter zu einem Warnstreik aufgerufen. Deutschlands größte Gewerkschaft war Mitte Mai in Gespräche mit der Vestas Deutschland GmbH eingestiegen. Zuletzt habe man Anfang Juli miteinander gesprochen, so die Gewerkschaft. Der Konflikt betrifft laut IG Metall rund 1.700 Beschäftigte, die im ganzen Bundesgebiet mit Service und Wartung von Windkraftanlagen beschäftigt sind. (dpa/jW)