»Das Gremium ist vollkommen überflüssig«

Freunde des »Sondervermögens« bleiben gerne unter sich: Blick in die Reihen der SPD-Bundestagsfraktion

In der vergangenen Woche sollten Sie in das Gremium »Bundeswehr-Finanzierungs- und -Sondervermögensgesetz« des Bundestags gewählt werden, erhielten aber nicht die notwendigen Stimmen. Haben Sie mit Ihrer Nichtwahl gerechnet?

Für die Wahl brauchte man eine sogenannte Kanzlermehrheit. Das heißt, die Koalitionsfraktionen von SPD, Grünen und FDP hätten mich wählen müssen. In der Vergangenheit habe ich die Kanzlermehrheit schon für verschiedene Gremien bekommen. Das war bislang nie ein Problem. Doch in diesem Fall hatte ich gleich meine Zweifel. Da ging es nicht in erster Linie um meine Person, sondern um das Prinzip. Unsere Fraktion hat gegen die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr gestimmt. In mehreren Reden habe ich mich sehr deutlich gegen das Sondervermögen ausgesprochen. Offenbar will die Ampel keine Kritiker dieser Entscheidung in dem Gremium haben.

Wie genau verlief die Abstimmung? Und wurden auch andere Kandidaten nicht gewählt?

Nachdem ich die Kanzlermehrheit nicht bekommen hatte, wurde mir Trost von meinen Kolleginnen und Kollegen zugesprochen. Doch für mich ist das kein Grund für Traurigkeit – es ist schlicht und einfach ein politischer Skandal! Jetzt sitzen in dem Gremium nur Befürworter des Sondervermögens. CDU/CSU sind in dieser Frage keine Opposition – sie wollen sogar noch mehr für die Bundeswehr ausgeben. Die deutsche Rüstungsindustrie hat dem Bundestag sehr frühzeitig signalisiert, dass sie gute Ideen für die Verwendung des Geldes habe. Der Aktienkurs der Waffenschmiede Rheinmetall ist nach der Ankündigung des Sondervermögens durch die Decke gegangen. Finanzminister Lindner meinte stolz, dass das Vorhaben seine Idee war. Ich glaube, die Idee kam direkt aus der Rüstungsindustrie.

Neben mir ist auch der AfD-Kandidat nicht gewählt worden. Das ist erstaunlich, da diese Partei kein Problem mit der Aufrüstung hat. Die Ampel hätte mit der AfD in dem Gremium keine Probleme.

Wozu soll diese Runde eingerichtet werden?

Das Gremium ist vollkommen überflüssig. Der gigantische Rüstungsetat wird im Haushaltsausschuss besprochen. Dort bekomme ich alle entsprechenden Vorhaben auf den Tisch. Im nächsten Jahr sollen nach NATO-Kriterien 64,05 Milliarden Euro für die Bundeswehr ausgegeben werden. Das Gremium wird ausschließlich über die Verteilung der 100 Milliarden Euro sprechen und geheim tagen. Die Bürgerinnen und Bürger werden also nie erfahren, wie über ihr Geld entschieden wurde.

Bekannt ist, dass Jagdbomber des Typs F-35 des US-Herstellers Lockheed Martin gekauft werden sollen. Verteidigungsministerin Lambrecht hatte zwar versprochen, dass es keine Goldrandlösungen geben werde. Doch der F-35 ist der Ferrari unter den Jagdbombern. Geld spielt also keine Rolle.

Muss man Ihre Nichtwahl als rein symbolischen Akt verstehen, oder gehen damit handfeste Probleme für Ihre Fraktion einher?

Es ist vor allem ein Problem für unsere Demokratie. Ich bin eine direkt gewählte Bundestagsabgeordnete. Mit diesem Gremium versucht die Bundesregierung, meine parlamentarischen Rechte zu beschneiden.

Was ist bislang über die Ausgestaltung des sogenannten Sondervermögens bekannt? Und welche relevanten Fragen sind noch offen?

Im Sommer war ich mit einer Delegation des Haushaltsausschusses in den USA. Dort haben wir mit Politikern und Waffenherstellern gesprochen. Die hatten schon einen genauen Plan, wie sie die 100 Milliarden Euro untereinander aufteilen werden. Allerdings hatten sie uns gleich gesagt, dass diese Summe für all ihre Angebote nicht reichen werde.

In Ihrer Partei sowie in der Bundestagsfraktion wird teils heftig über den politischen Kurs in Sachen Ukraine-Krieg diskutiert. Gibt es auch Stimmen, die die gegen Russland gerichtete Aufrüstungspolitik gutheißen?

Unsere Fraktion hat sich ganz eindeutig gegen die Lieferung von schweren Waffen ausgesprochen. Uns ist klar, dass mehr schwere Waffen den Krieg verlängern werden. Auf unserer US-Reise fragte ich hochrangige Diplomaten und Militärs, ob sie sich eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg vorstellen könnten. Ihre Antwort war eindeutig: Dieser Krieg soll auf dem Schlachtfeld entschieden werden.