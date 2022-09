Im Notfall Räumung

Jochen Tack/IMAGO Demonstration für die Enteignung großer Wohnungskonzerne (Bochum, 23.4.2022)

Vonovia-Aktionäre müssen sich keine Sorgen machen: Die Verarmung der Bevölkerung soll der Profitmacherei auch in Zukunft nicht im Wege stehen. Das machte die Chefetage des Wohnungsriesen auf seinem Investorentag am Dienstag klar. Mieter, die über Monate ihren Zahlungsverpflichtungen etwa für die stark gestiegenen Nebenkosten nicht nachkämen, wolle man kündigen, heißt es in Dokumenten, die Vonovia zum »Capital Markets Day« vorlegte. »Letzter Ausweg: Versendung der Räumungsaufforderung«, so der Wortlaut.

In den Dokumenten beschreibt der Konzern sein Vorgehen im Fall ausbleibender Zahlungen im Detail. Nach einem »Stufenmodell« gehe es zunächst um die Gründe für Zahlungsversäumnisse. Könne der Mieter etwa Hilfen vom Staat erhalten, informiere ihn Vonovia, wie er an diese kommen könne, damit die öffentliche Hand den Mieter unterstütze. Komme der Mieter »trotz eines Angebots individueller Lösungen« durch Vonovia weiter seinen »Verpflichtungen« nicht nach, lasse der Konzern ihm eine formelle Zahlungsaufforderung zukommen. Summierten sich die Rückstände auf den Wert von zwei Monatsmieten, komme es in einem letzten Schritt zur Räumungsklage. Danach könne die betroffene Wohnung neu vermietet werden.

»Das ist eine Frechheit«, reagierte Nicole Lindner, Aktivistin im Bündnis »Mietenwahnsinn«, am Dienstag im jW-Gespräch. Genau ein solches Vorgehen – mitten in der sich zuspitzenden Energiekrise – zeige, warum Vonovia und andere Wohnungskonzerne vergesellschaftet gehörten.

»Mieterinnen und Mieter sind keine Melkkühe«, so Lindner weiter. Und außerdem: »In vielen Objekten der Vonovia schimmelt es, andere sind von Ratten befallen. Vonovia sollte sich mal um diesen Reparaturrückstand und nicht um die Rendite der Aktionäre kümmern!«

Die durch Zukäufe zum größten Immobilienkonzern der BRD gewachsene Vonovia kündigte am Dienstag außerdem an, angesichts steigender Zinsen und anziehender Baukosten Investoren für Gemeinschaftsunternehmen mit ins Boot holen zu wollen. Man strebe Gemeinschaftsprojekte etwa mit Pensionsfonds an.