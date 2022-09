Die Krönung der Saison

frontalvision.com/imago Anhaltende Dominanz: Die Niederländerinnen Ellen van Dijk und Riejanne Markus auf dem Weg zum WM-Titel (21.9.2022)

Obwohl die Leistungsdichte im Straßenradsport der Frauen deutlich zugenommen hat, wirkt die Dominanz einzelner Fahrerinnen wie Annemiek van Vleuten weiterhin drückend. Die 39jährige hat 2022 unangefochten das Triple der wichtigsten Etappenrennen gewonnen, die trotz jeweils kürzerer Dauer mit bislang ungewohnter Konsequenz den Grand Tours der Männer – Giro d’Italia, Tour de France und Vuelta a España – angenähert waren. Deshalb war allgemein erwartet worden, dass die Niederländerin bei der Weltmeisterschaft im australischen Wollongong schon gut 125 Kilometer vorm Ziel am Mount Keira, dem einzigen längeren Anstieg auf der 164-Kilometer-Strecke, die Entscheidung im samstäglichen Straßenrennen herbeizwingen würde.

Doch dann kam alles anders: Als das niederländische Frauentrio am Mittwoch beim gemischtgeschlechtlichen Teamzeitfahren seinen Staffelabschnitt begann, überschlug van Vleuten sich sogleich bei einem rätselhaften Sturz. Die Diagnose lautete: Ellbogenbruch – was die Grande Dame des Radsports am Samstag zwar nicht vom Start abhielt, aber zum Hinterherfahren zwang. Vor heimischem Publikum gingen derweil einzelne Australierinnen in die Offensive, bevor bei der letzten von insgesamt sechs Passagen über den nur einen Kilometer kurzen, knackigen Mount Pleasant Liane Lippert sich als Stärkste entpuppte. Mit der 24jährigen Deutschen konnten nur vier Konkurrentinnen mitgehen, doch das Quintett wurde gut einen Kilometer vorm Ziel von einem halben Dutzend weiterer Fahrerinnen eingeholt. Während die angeschwollene Gruppe sich belauerte, schaffte endlich auch van Vleuten den Anschluss – und fuhr schnurstracks weiter, einem Favoritensieg entgegen, der paradoxerweise eine Riesenüberraschung war.

Für die anhaltende Dominanz der Niederländerinnen spricht, dass Ellen van Dijk zum dritten Mal Weltmeisterin im Einzelzeitfahren wurde. Und besonders bezeichnend ist wohl, dass die 35jährige zusammen mit Riejanne Markus ihrem Land im erwähnten, von der Schweiz gewonnenen Mixed-Relay-Rennen einen 5. Platz sichern konnte – obwohl bereits das niederländische Männertrio durch einen frühen Defekt zum De-facto-Duo, bestehend aus Daan Hoole und Superstar Mathieu van der Poel, geschrumpft war.

Der 27jährige van der Poel galt als ein Topfavorit fürs abschließende sonntägliche Straßenrennen der Männer, stieg aber nach einem Zehntel der 267 Kilometer langen Strecke sang- und klanglos vom Rad. Den Großteil der vorherigen Nacht hatte er auf einem Polizeirevier verbracht, weil er im Hotelflur angeblich zwei weibliche Teenager zu Boden beziehungsweise gegen eine Wand gestoßen hatte, die ihn wohl lärmend am Schlaf gehindert hatten. Kaum dass er das Rennen beendet hatte, begannen die Franzosen jene brillante Taktik kollektiver Nadelstiche zu variieren, die Julian Alaphilippe letztes Jahr seinen zweiten WM-Titel ermöglicht hatte. Wiederholte französische Angriffe führten nun knapp 230 Kilometer vorm Ziel, beim Anstieg zum Mount Keira, zur ersten Spaltung im Peloton. Das hatte die irrwitzige Folge, dass der zweifache Tour-Sieger Tadej Pogacar sich schon bei der ersten von insgesamt zwölf Passagen über den Mount Pleasant dazu hinreißen ließ, Energien an der Spitze einer Ausreißergruppe zu verschwenden, zu der neben dem belgischen Mitfavoriten Wout van Aert unter anderem der Überraschungsweltmeister im Einzelzeitfahren, der 25jährige Norweger Tobias Foss, gehörte.

Die prominentesten Ausreißer ließen sich später vom Hauptfeld wieder einholen, so dass sich das Rennen beruhigte. Doch knapp 80 Kilometer vorm Ziel forcierte Frankreich am Mount Pleasant erneut das Tempo, so dass sich unter anderem Romain Bardet zum zweiten Mal absetzen konnte, der offenbar zum Kapitän seiner Mannschaft bestimmt worden war, da Alaphilippe nach seinem Sturz bei der Vuelta wohl nicht in Topform war. Vor allem aber gehörte Remco Evenepoel zu der neuen Spitzengruppe, die der Belgier schließlich spaltete, um die letzten 25 Kilometer solo zu fahren. Damit krönte der 22jährige eine perfekte Saison, zu der ein Sieg bei einem sogenannten Monument (Liège–Bastogne–Liège) und bei einer Grand Tour (Vuelta) gehörte, was vor ihm nur drei Fahrer geschafft hatten. Sein Vorsprung von zwei Minuten und 21 Sekunden auf den Franzosen Christophe Laporte und den Australier Michael Matthews war der zweitgrößte in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Die Bewunderung für solche Leistungen wird allenfalls durch den Hinweis gedämpft, wer in der Nachkriegszeit als einziger Fahrer noch jünger Weltmeister geworden war: nämlich Lance Armstrong.