Der tägliche Kampf

Andrew Kelly/REUTERS »Die Brutalität, mit der Schwarze in diesem Land behandelt werden, lässt sich gar nicht übertreiben, auch wenn die Weißen das noch so ungern hören.« – James Baldwin

Vor bald zwanzig Jahren musste ich mir in Georgia tief im Süden der USA einen Autoführerschein besorgen. Ich fuhr im eigenen Buick zur Highway Patrol, machte eine Spazierfahrt mit einer weißen Polizistin, die ununterbrochen redete, und dann füllte ich ein langes Papier mit vielen Kästchen aus. Die Angabe zu meiner »Race« ließ ich offen. Der weiße Polizist hinter dem Schalter stutzte, musterte mich und trug »w« ein, für »white«. Ich fragte ihn, warum, und er antwortete: »Because you are white.« Ich: »Sind Sie sicher? Warum bin ich weiß?« – »Weil Ihre Eltern weiß sind.« – »Was wäre, wenn meine Eltern schwarz wären?« – »Dann sind Sie schwarz.« – »Und wenn meine Mutter schwarz und mein Vater weiß wäre?« – »Dann sind Sie auch schwarz.« Bezeichnend. Für mein Leben hat administrativer Rassismus keine große Bedeutung, wenn man außer acht lässt, dass ich als alter weißer Mann überall bevorzugt behandelt werde. Aber alle Schwarzen in den USA wie bei uns müssen täglich gegen ihre Einordnung und Abwertung ankämpfen. Diesem Kampf widmen die Deutschlandradios am Wochenende die »Lange Nacht über Widerstand und schwarze Selbstbefreiung« in Afrika, Europa und den Amerikas. Mit Texten unter anderem von Frantz Fanon, Zora Neale Hurston, James Baldwin, Alain Mabanckou und Musik von Stella ­Chiweshe, Nina Simone, Archie Shepp und Grand Kalle (Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur und 23.05 Uhr, DLF). Was gibt es sonst in dieser Woche?

Großes Tohuwabohu im Stück »Die Bluse« nach einer Kurzgeschichte vom Altmeister der Katastrophe, Hermann Harry Schmitz (WDR 2002, Di., 20.10 Uhr, DLF). Und die Kubakrise 1962 als Hörspiel in »Der Fuchs und der Igel«. Der Historiker Daniel Cil Brecher verwendete als Grundlage bis in die neunziger Jahre in Moskau und Washington gesperrte Dokumente (Dreiteiler, DR Berlin 2000, ab Mi., 22.03 Uhr, DLF Kultur). BR Klassik überträgt am Donnerstag die erste von zwei Folgen des Features »Musiktheater der DDR«; das kleine Land hatte sich weltrekordwahrscheinlich bis zu fünfzig Bühnen gleichzeitig geleistet (Do., 19.05 Uhr). Derselbe Sender bringt am kommenden Montag auch Stücke von »Komponisten der DDR«, darunter sind Aufnahmen von Eisler, Mauersberger, Matthus und Zimmermann. Am Ende der Show wird idiotischerweise, wohl wegen des Unheizfeiertages, zur Melodie von Haydns unerträglicher Kaiser-Franz-Hymne der Deutschland-Schwulst vom Judenhasser Fallersleben geblökt. (Mo., 20.05 Uhr, BR Klassik). »Im Gespräch mit Jeffrey Sachs« befragt Renata Schmidtkunz den US-amerikanischen Starökonomen, der zuletzt zur Rolle der Vereinigten Staaten im Krieg in der Ukraine für manchen verstörende Ansichten geäußert hat (Do., 21 Uhr und Fr., 16.05 Uhr, Ö 1). Am Samstag nachmittag gibt es zwei Golden Oldies am Stück. Erst das Hörspiel »Eine Frau ohne Bedeutung« nach Oscar Wilde unter anderem mit Adrienne Gessner, Michael Heltau und Klaus Maria Bran­dauer (ORF 1968, Sa., 14 Uhr, Ö 1). Und danach »Kasimir und Karoline oder die Liebe …« von Ödön von Horváth, von Maxl Graf über Ilse Neubauer bis zum Qualtinger herausragend besetzt (BR 1972, Sa., 15.05 Uhr, Bayern 2). Dann eine Penderecki-Oper? »Die Teufel von Loudun« nach Texten von Aldous Huxley, John Whiting und Erich Fried, aufgeführt im Juni in München vom Bayerischen Staatsorchester unter Leitung von Wladimir Jurowski (Sa., 19.05 Uhr, DLF Kultur). Am Sonntag nachmittag schließlich kommt die Ursendung der »Geschichte der getrennten Wege«, des dritten Teils der »Neapolitanischen Saga« von Elena Ferrante (BR 2022, So., 15.05 Uhr und Mo., 21.05 Uhr, Bayern 2).