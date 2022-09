Wie hast du’s mit der Religion?

Fabian Schellhorn Kulturgeschichte im Konzertsaal: Koreanische Ahnenzeremonie, aufgeführt vom National Gugak Center beim Musikfest Berlin

Gehört religiöse Musik in den Konzertsaal? Nein, meinten die Wiener Zensoren 1824 bei einer Teilaufführung von Beethovens »Missa Solemnis«. Nur mit einer Ausnahmegenehmigung konnten drei der sechs Sätze unter dem Titel »Drei große Hymnen« gespielt werden. Ja, meint man heute und versetzt auch Kirchenmusik in einen weltlichen Zusammenhang.

Entsprechend sang beim Musikfest Berlin 2022 (27.8.–29.9.2022) der RIAS-Kammerchor Psalmenvertonungen, führte das National Gugak Center Seoul eine traditionelle koreanische Ahnenzeremonie vor, und es gab ein »Offizium für eine Stadt, die niemals schläft«: »Sieben Chorhighlights entlang der sieben Stundengebete des klösterlichen Tag-Nacht-Turnus«. Das ist kulturgeschichtlich interessant, da wird Religion verweltlicht; nichts dagegen zu sagen.

Was aber kommt heraus, wenn neuere Künstler religiöse Gefühle zeigen wollen? Sofia Gubaidulina und Alemdar Karamanow standen aus diesem Grund nur am Rand des sowjetischen Musiklebens. Gubaidulina, die seit 1992 in Deutschland lebt, komponierte »Der Zorn Gottes«. Den findet sie gerechtfertigt, und die Menschen können allenfalls auf Gnade hoffen, wenn sie ihre Schuld anerkennen. Das 2020 uraufgeführte und nun vom Gewandhausorchester Leipzig unter Andris Nelsons engagiert vorgestellte Werk gibt einen klangprächtigen Eindruck davon, wie Zorn klingt. Immer neue Anläufe führen zu immer gewaltigeren Entladungen. Das ist anspruchsvoll gemachte Überwältigungskunst, hervorragend gespielt. Zur Einkehr dürfte es – zum Glück – niemanden bewegt haben.

Karamanow wurde 1934 auf der Krim geboren und starb dort 2007, weshalb ihn das kurzfristig ins Programm aufgenommene Odessa Philharmonic Orchestra unter Hobart Earle als ukrainischen Komponisten präsentierte. In Berlin zu hören war das 3. Klavierkonzert von 1968 mit dem Titel »Ave Maria«. Die Pianistin Tamara Stefanovich belebte das Stück, soweit es eben möglich war. Das Orchester, das zum ersten Mal seit Februar wieder zusammen spielte, schlug sich den Umständen entsprechend gut. Allein, das Stück ist peinlich. Kümmerliche Tongruppen werden bis zum Überdruss, kaum variiert, wiederholt. Mag sein, dass Karamanow meditative Versenkung meinte – aber gehört Meditation, was auch immer man von ihr hält, in den Konzertsaal? Dieses »Ave Maria« kam als Abwehr musikalischen Denkens daher.

Versteht man also ein wenig die sowjetischen Musikzensoren, so doch nur bedingt die Wiener. John Eliot Gardiner leitete das Orchestre Révolutionnaire et Romantique und den Monteverdi Choir bei Beethovens »Missa Solemnis« (1823). Diese feierliche Messe bezeichnet einen Umschlagpunkt. Gerade noch kann Religion als legitime Weise der Weltaneignung begriffen werden, und gerade eben setzt sich die Musik als autonome Kunst durch. Dadurch wird es möglich, mit dem tradierten Messetext eine menschheitliche Perspektive zu eröffnen. Überdeutlich wird das am abschließenden »Dona nobis pacem« (der Bitte um Frieden), die Beethoven als Einbruch des Kriegerischen und dessen Zurückweisung komponiert. Doch sprengt auch das prachtvolle Gloria den gottesdienstlichen Rahmen und gerät als Kunst von der Lobpreisung Gottes zum Lob menschlicher Möglichkeiten. Gardiners beglückende Aufführung war in der präzisen Artikulation jeder Einzelheit exemplarisch. Der Einsatz zeitgenössischer Instrumente unterstrich noch Beethovens Schroffheiten.

Wäre ein solches Werk heute möglich? Wahrscheinlich nicht. Was immerhin geht, zeigte Liza Lim in »Machine for Contacting the Dead«. Angeregt wurde die im Jahr 2000 uraufgeführte Komposition durch die Entdeckung der Grabkammer eines chinesischen Fürsten. Neben den Leichen von 21 Frauen, die den Machthaber vor zweieinhalbtausend Jahren bei seiner Passage vom Leben zum Tod begleiten mussten, fand sich auch eine große Sammlung von Instrumenten. Lim beschäftigt 27 Spieler, hier das Ensemblekollektiv Berlin unter der Leitung von Enno Poppe. Mit einer europäischen Orchestrierung ahmt sie den Klang imaginärer ostasiatischer Instrumente nach. In »Memory Palace«, dem ersten der fünf Teile, meint man zu hören, wie die Grabkammer geöffnet wird. Da raunt und quäkt es durcheinander, die Stimmen fallen einander ins Wort, und doch bleibt alles – klangfarblich verfremdet – in der Distanz. Der Gefahr spiritualistischer Esoterik entgeht Lim nicht nur durch nachvollziehbare Organisation ihres Materials, sondern vor allem dadurch, dass alles wie gefiltert wirkt. Um eine Ahnung vom Leben und Sterben der Bestatteten zu haben, braucht es eine Maschine. Unmittelbarkeit ist nicht zu haben.

Was sonst gab es zu hören? Das Philadelphia Orchestra unter Yannick Nézet-Séguin brachte Musik von Florence Price, deren 1. Sinfonie 1933 die erste aufgeführte einer Afroamerikanerin war. Angesichts eines bis vor kurzem weiß und männlich dominierten Musikbetriebs ist es verdienstvoll, ein solches Werk wieder einmal zu erproben. Doch verarbeitet Price afroamerikanische Folklore derart locker, dass Musik, die für die alltägliche Praxis taugt, beim Zuhören vorm Konzertpodium vom Leerlauf bedroht ist. Der tänzerische Schwung der beiden sehr knappen Schlusssätze brachte das Publikum immerhin zum Jubeln.

Mehr als nur wirkungssicher hat dagegen Daniel Kidane, als Sohn einer Russin und eines Eritreers in einer Londoner Sozialsiedlung aufgewachsen, sein »Sun Poem« (2022) komponiert, das das London Symphony Orchestra unter Simon Rattle mitbrachte. Kidane nutzt Muster der Minimal Music, ohne auf die Fallen einer plumpen neuen Einfachheit hereinzufallen. Das Werk ist (eine Seltenheit in der Neuen Musik) so lebensfreudig, wie der Titel es ankündigt, dabei geschickt orchestriert und nirgends bloß formelhaft. Affirmation in der Kunst bleibt also möglich. Man muss nur, statt sich Gottes Zorn zu unterwerfen oder meditativ »Ave Marias« zu wiederholen, den Anlass in der Welt suchen.