Fatales Zeichen an die Weltgemeinschaft

Wolfgang Kumm/dpa »F-35«-Jet bei der Luftfahrtausstellung auf dem Flughafen Schönefeld (2022)

Die Organisation ICAN (Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen) kritisierte am Montag anlässlich des UN-Tags zur Abschaffung von Atomwaffen, dass die Bundesregierung keine ernsthafte Schritte für nukleare Abrüstung unternehme:

»Wir beobachten mit Erschrecken, dass Deutschland plant, Milliarden in die Anschaffung nuklearwaffenfähiger ›F-35‹-Kampfjets zu investieren und ab 2023 neue US-Atombomben vom Typ ›B61-12‹ in Deutschland stationieren will. Das ist ein fatales Zeichen an die Mehrheit der Weltgemeinschaft, die Atomwaffen ablehnt und konkrete Schritte für Abrüstung fordert«, so Johannes Oehler, Vorstand von ICAN Deutschland. Die nukleare Abrüstung stagniert seit Jahren, statt dessen investieren die Atomwaffenstaaten verstärkt in die Modernisierung ihrer Arsenale. Ein gemeinsames Verständnis, wie das Ziel einer atomwaffenfreien Welt realisiert werden kann, wurde auch auf der im August gescheiterten Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrags nicht gefunden. »Damit steht die Weltgemeinschaft ohne Fahrplan da, das Risiko eines Atomwaffeneinsatzes zu reduzieren«, so Johannes Oehler weiter. Doch das ist dringend notwendig, denn technische Fehler, Fehlkommunikation und erhöhte Bedrohungswarnehmung durch geopolitische Spannungen zwischen Atomwaffenstaaten sowie erneute Einsatzdrohungen steigern das Risiko eines Atomwaffeneinsatzes.

»Der Krieg Russlands in der Ukraine macht deutlich: Atomwaffen verschärfen das Eskalationspotential eines Konflikts und werden als politisches Druckmittel genutzt, um einen Angriffskrieg zu führen, geltendes internationales Recht zu brechen und Kriegsverbrechen zu begehen. Deshalb brauchen wir jetzt starke, multilaterale Abrüstungsinitiativen.« Dazu zählt auch, Deutschlands Rolle in der nuklearen Abschreckungsdynamik zu hinterfragen und einen Prozess zum Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe einzuleiten. Denn solange Atomwaffen existieren, ist die Sicherheit Europas und Deutschlands gefährdet. Ein Gegenpol zum internationalen Wettrüsten stellt der Atomwaffenverbotsvertrag mit seinen 86 Unterzeichner*innen dar. Er formuliert konkrete Schritte zur umfassenden Ächtung von Atomwaffen und Möglichkeiten der überprüfbaren Abrüstung oder Abzug von stationierten Atomwaffen.

Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen forderte am Montag die Vergesellschaftung von Energiekonzernen:

Genau ein Jahr nachdem sich 59,1 Prozent der Berliner*innen für die Vergesellschaftung der Bestände großer Immobilienkonzerne entschieden haben, bezieht die Initiative nun auch aktiv Stellung in der bundesweiten Diskussion über Energiekrise und Inflation. Denn während der Senat die schnelle Umsetzung des Volksentscheids blockiert und sich die Mietenkrise zuspitzt, belastet die Energiekrise Mieter*innen zusätzlich. »Auch Energiekonzerne müssen vergesellschaftet werden«, fordert Kalle Kunkel, Sprecher der Initiative. »Seit unserem Volksentscheid hat sich die Situation deutlich verschlimmert: Die Mieten steigen, die Strompreise steigen, und die Gaspreise explodieren. Viele von uns wissen nicht, wie sie über den Winter kommen sollen. Und währenddessen fahren die Konzerne weiterhin saftige Gewinne ein. Sie werden immer reicher, weil wir immer ärmer werden – das muss jetzt aufhören!«