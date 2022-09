Schweden: Rechter bleibt Parlamentschef

Stockholm. Zwei Wochen nach der Reichstagswahl in Schweden ist der rechte Politiker Andreas Norlén erneut zum Parlamentspräsidenten gewählt geworden. Der Reichstag in Stockholm sprach ihm bei einer Abstimmung am Montag einhellig seine Unterstützung aus. Norlén ist Mitglied der Partei »Die Moderaten« und seit 2018 Parlamentspräsident. Damit ist er zweithöchster Repräsentant des Landes nach dem König. (dpa/jW)