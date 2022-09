Tote nach Schiffsunglück in Bangladesch

Dhaka. Nach einem Bootsunglück am Sonntag in Bangladesch ist die Zahl der geborgenen Toten auf 40 gestiegen. Rettungskräfte bargen 15 weitere Leichen aus dem Wasser, wie die Polizei am Montag mitteilte. Unter den rund 90 Passagieren an Bord waren 50 hinduistische Pilger, vorwiegend Frauen und Kinder. Sie waren auf dem Weg zu einem Tempel, der zum großen hinduistischen Fest Durga Puja, das am Sonntag begann, jedes Jahr viele Besucherinnen und Besucher anlockt. (AFP/jW)