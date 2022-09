Viel Polizei in Japan bei Staatstrauer für Abe

Tokio. Der Staatstrauerakt für Japans ermordeten früheren Regierungschef Shinzo Abe findet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Montag berichtete, wurden etwa 20.000 Polizisten für die an diesem Dienstag geplante Veranstaltung in Tokio mobilisiert. Zu dem staatlichen Trauerakt werden rund 4.300 Gäste erwartet, darunter schätzungsweise 700 ausländische Politiker wie US-Vizepräsidentin Kamala Harris sowie die Premierminister Südkoreas, Indiens und Australiens. Umfragen zufolge ist eine große Mehrheit der Japaner dagegen, dass Abe eine teure staatlich finanzierte Trauerzeremonie erhält. (dpa/jW)