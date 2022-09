Ausgleich statt Almosen

Yasir Rajput/REUTERS Mit selbstgebautem Floß die Straße überqueren: Nach Regengüssen in Hyderabad (5. September)

Es ist der schlimmste Monsun seit Beginn der pakistanischen Wetteraufzeichnungen 1961: Um 500 Prozent über dem langjährigen Mittel liegen in vielen Regionen die Niederschläge der aktuellen Regenzeit, die sich seit der zweiten Junihälfte über das südasiatische Land ergossen haben. Das Ergebnis: fast 1.600 bestätigte Todesfälle (allein mehr als 550 Kinder), dazu nach aktuellster Angabe des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) etwa 7,6 Millionen Menschen, die ihr Dach über dem Kopf verloren haben. 33 Millionen Einwohner, die insgesamt von den großflächigen Überflutungen betroffen sind. Und neben den etwa anderthalb Millionen zerstörten oder stark beschädigten Wohnbauten gravierende Schäden an der Infrastruktur wie Straßen, Brücken und Schienenwegen, deren vollständige Beseitigung Jahre dauern wird. Satellitenbilder der NASA zeigten in den letzten Augusttagen am Indus, Pakistans größtem Strom, in einem zentralen Bereich nur noch ein etwa 100 Kilometer breites grün-blaues Areal zusammenhängend unter Wasser stehender Flächen, und nach neuesten Berechnungen liegen die Gesamtschäden statt bei elf nun bei etwa 30 Milliarden US-Dollar.

Das ist eine Summe, die das seit mehr als einem halben Jahrzehnt an der Zahlungsfähigkeit vorbeischrammende Land wohl kaum aufbringen kann. Die große internationale Unterstützung lässt noch auf sich warten. Indonesien schickte am Montag eine Million US-Dollar Bargeld sowie diverse Sachspenden ins Katastrophengebiet, wie Präsident Joko Widodo in Jakarta verkündete. Die Unterorganisationen der Vereinten Nationen haben ein Nothilfepaket von 160 Millionen Dollar geschnürt. Und obwohl sich auch viele weitere Länder mit bilateraler Hilfe beteiligen, ist das angesichts der riesigen Bedarfe nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Klare Worte bei allem Dank fand deshalb Pakistans Premier Shehbaz Sharif in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am Freitag. »Die Natur hat gegen Pakistan gewütet, ohne auf unseren CO2-Abdruck zu schauen, der bei fast Null liegt«, sagte er. Das Land habe noch nie »ein so verheerendes Beispiel der Folgen der globalen Erwärmung« zu spüren bekommen wie die aktuellen Überschwemmungen. Deshalb, so der Regierungschef in seiner Botschaft insbesondere an die reichen Nationen, gehe es nicht einfach um wohltätige Hilfe, sondern einen markanten finanziellen Ausgleich für die beträchtlichen Schäden, die der Klimawandel im »globalen Süden« anrichte, der weitaus weniger dazu beigetragen habe. Pakistan liegt unter den zehn Ländern, die schon jetzt und in Zukunft am stärksten betroffen sind. Dabei hat der südasiatische Staat trotz einer Bevölkerung von 220 Millionen einen CO2-Fußabdruck, der lediglich etwa ein Prozent des jährlichen Gesamtausstoßes ausmacht. Demgegenüber sind die G20, unter denen die größten traditionellen Industrienationen ebenso wie wichtige sogenannte Schwellenländer wie China und Brasilien vertreten sind, für 80 Prozent der Emissionen verantwortlich.

Pakistan will nicht nur vom IWF die schnelle Auszahlung der Restsumme aus dem aktuellen Nothilfepaket in Höhe von drei Milliarden Dollar erwirken, sondern drängt auch die im Pariser Club zusammengeschlossenen westlichen Gläubigerländer zu Zugeständnissen. Es geht um insgesamt gut zehn Milliarden Dollar an Zahlungsverpflichtungen, wovon allein dieses Jahr 1,1 Milliarden fällig sind, während die pakistanischen Devisenreserven zuletzt auf 8,3 Milliarden geschmolzen waren. Sollte der Pariser Club mindestens einem Zahlungsaufschub zustimmen, so Sharif in einem Interview mit Bloomberg TV, wolle man auch mit China reden. Ganz aktuell geht es zum Beispiel um den Kauf einer größeren Ladung Weizen aus Russland – nachdem etwa eine Million Hektar Ackerflächen unter Wasser stehen und die Ernte verdorben ist, will Pakistan unbedingt eine drohende Hungernot abwenden. Katastrophal sind vielerorts die hygienischen Zustände, Krankheiten greifen immer mehr um sich.