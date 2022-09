Landkreis stellt Energieversorgerchef frei

Waldeck-Frankenberg. Weil er die Referenden in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine als Beobachter begleitet hat, ist der Geschäftsführer des nordhessischen Energieversorgers Waldeck-Frankenberg (EWF) freigestellt worden. Stefan Schaller sei mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden worden, teilte der Landkreis am Montag mit. Die zuständigen Gremien trafen die Entscheidung demnach einstimmig in einer Sondersitzung und sollen nun zeitnah über eine Abberufung beraten. Medienberichten zufolge wurde Schaller von russischer Seite eingeladen. Er habe dafür Urlaub genommen, sagte er der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen. (dpa/jW)