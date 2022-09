Wenn die Linke fehlt

Stefan Sauer/dpa Protest unter russischen Fahnen für die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 (Lubmin, 25.9.2022)

Bezahlbare Energie, die Öffnung von Nord Stream 2 und ein Ende der Sanktionen gegen Russland waren die Forderungen einer Großkundgebung am Sonntag im vorpommerschen Lubmin. Bei der kleinen Ortschaft befindet sich die Anlandestation der betriebsfertigen Ostseegaspipeline, die nach dem Willen der Ampelregierung unter Verweis auf den russischen Krieg gegen die Ukraine nicht in Betrieb genommen werden soll. 3.500 Menschen sind nach Polizeiangaben zusammengekommen. Das wären weniger als die angemeldeten 5.000, aber doppelt so viele wie vor drei Wochen. Anmelder Martin Klein ist Mitglied der im Querdenkerspektrum gegründeten Partei Die Basis, auch mehrere seiner Mitorganisatoren kommen aus dem Milieu der protesterfahrenen Coronamaßnahmengegner.

Aus der Menge wurden russische Fahnen geschwenkt. Auf Schildern und Transparenten hieß es »Wir sind das Volk« und »Rot-Gelb-Grün an die Ostfront«. Als sich drei Ukrainerinnen mit Schildern, auf denen Russland als »Terrorstaat« bezeichnet wurde, vor die Bühne stellten, wurden sie unter lauten Protestrufen weggedrängt. Viele Kundgebungsteilnehmer ließen sich dem »bürgerlichen Spektrum« zuordnen, meldete das SPD-nahe Informationsportal »Endstation Rechts« via Twitter. Es seien allerdings auch einige Dutzend Neonazis und AfD-Mitglieder sowie teilweise bereits aus der Partei geworfene »Flügel«-Anhänger vor Ort gewesen. So war der aus der AfD ausgeschlossene Brandenburger Landtagsabgeordnete Andreas Kalbitz einer der Kundgebungsredner.

Die Aufhebung der Russlandsanktionen wurde am Sonntag auch in Plauen gefordert – sowie der Rücktritt der Bundesregierung. Bereits zum dritten Mal hatte in der Stadt mit ihren rund 63.000 Einwohnern im Südwesten von Sachsen ein sich als weder rechts noch links verstehendes Forum für Demokratie und Freiheit zur »Volksversammlung« mit anschließender Demonstration aufgerufen. Laut Landratsamt kamen rund 4.200 Demonstranten zusammen, vor zwei Wochen waren es noch 5.500 gewesen. »Unsere Hauptziele sind Frieden in Europa, demokratischer Umbruch zu einer direkteren Demokratie mit dem Grundgesetz als Fundament und Erneuerung des Solidargedankens«, wurde Forumssprecher David Thiele in der Bild zitiert. Die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten sind für Thiele und seine Mitstreiter »Volksverräter«. Für den Oberbürgermeister von Plauen Steffen Zenner stehe das Forum nicht auf dem »Boden unseres demokratischen Grundverständnisses«, hieß es beim MDR. Nicht gestattet seien »Alkohol, Hunde, Verfassungswidriges«, hieß es auf dem mit Friedensfahne und dem pazifistischen Spruch »Frieden schaffen ohne Waffen« geschmückten Demoaufruf. Anhänger der faschistisch-separatistischen Freien Sachsen hatten sich erneut unter die Demonstranten gemischt, geschwenkt wurden vor allem sächsische und Deutschlandfahnen.

Solche zwar von der Masse der Teilnehmer »bürgerlich« geprägten, aber häufig durch Personen aus dem Querdenker- oder faschistischen Spektrum initiierten Proteste wie in Lubmin und Plauen sind vor allem Symptome für das Fehlen oder die Schwäche der Linken. Dies gilt auch für einen Großteil der zahlreichen wöchentlichen Montagsdemonstrationen gegen die Politik der Ampelregierung mit Zehntausenden Teilnehmern vorwiegend in den östlichen Bundesländern. In so mancher ostdeutschen Kleinstadt gehen dabei so viele Demonstranten auf die Straße wie am vorletzten Wochenende bei einem Aktionstag der Partei Die Linke bundesweit.

Inzwischen gibt es aber Ansätze, um den »heißen Herbst« von links zu besetzen. Lokale linke Bündnisse bemühen sich hier und da um die Mobilisierung. Eine Liste linker Sozialproteste etwas des bereits vor dem Hintergrund der Coronapandemie im Frühjahr 2020 gebildeten Bündnisses »Nicht auf unserem Rücken« nennt für die nächsten Wochen über 20 Termine. Eine von der Zeitschrift Jacobin initiierte Kampagne »Genug ist Genug!« tritt unter anderem für eine Energiepreisdeckelung, Lohnerhöhungen, eine Besteuerung der Krisenprofiteure und eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets ein. Der Wirtschaftskrieg gegen Russland als wesentliche Ursache der Krise wird bei vielen dieser Aktionen allerdings nicht thematisiert.