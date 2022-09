Zurück auf Los

picture alliance / dpa Der Staat heizt die Gaspreise kräftig an. Geld für die notleidende Bevölkerung fließt bislang nicht

Mehr Chaos geht kaum. Zunächst hatte die Bundesregierung im August beschlossen, die Kosten für den Wirtschaftskrieg gegen Russland der Bevölkerung aufzuhalsen. Die Haushalte sollen also nicht nur die bereits gestiegenen Energiepreise, sondern darüber hinaus auch noch mit 2,4 Cent pro Kilowattstunde die kriselnden Konzerne mitfinanzieren.

Doch kurz vor Inkrafttreten macht die Ampelkoalition die Rolle rückwärts. Weil der Regierung das Modell selbst nicht geheuer ist, will sie es am liebsten lebendig begraben. Der Kovorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Omnid Nouripour, sagte der Sendung »Frühstart« von RTL/NTV am Montag, er gehe davon aus, dass die Gasumlage am 1. Oktober in Kraft trete, um im selben Atemzug hinzuzufügen, dass sie »so schnell es irgendwie nur geht wieder abgeschafft werden« müsse. Auch die Koalitionspartner wollen die Gasumlage zurücknehmen. Die energiepolitische Sprecherin der SPD, Nina Scheer, sagte der FAZ (Montagausgabe): »Staatliche Direkthilfen sind gesetzlich prioritär gegenüber anderen Stützungsmaßnahmen anzuwenden.« Unter anderem wegen der Verstaatlichung des größten deutschen Gasversorgers Uniper sei die Gasumlage »nicht aufrechtzuerhalten«. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte gegenüber Bild am Sonntag zu verstehen gegeben: »Es stellt sich mir bei der Gasumlage weniger die Rechtsfrage, sondern immer mehr die wirtschaftliche Sinnfrage.«

Einigkeit herrscht in der Koalition auch darüber, dass es finanzielle Entlastungen für Verbraucher und Unternehmen geben soll. Doch während Grüne und SPD diese aus dem Bundeshaushalt zahlen wollen, hält die FDP an der Schuldenbremse fest. Fraktionschef Christian Dürr sagte der Rheinischen Post (Montagausgabe): »Die Schuldenbremse ist eine Inflationsbremse und damit das beste Instrument zur Abmilderung der Preissteigerungen.« Die Preise seien deshalb so hoch, weil es zuwenig Energie gebe. Deshalb müsse eine Gaspreisbremse in Kombination mit einer Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke auf den Weg gebracht werden.

Die Gewerkschaften hatten es schon von Anfang an besser gewusst: »Die Gasumlage wird viele Menschen vor allem mit niedrigen und mittleren Einkommen in große, zum Teil existentielle Schwierigkeiten stürzen«, hatte der Vorsitzende von Verdi, Frank Werneke, Mitte August gewarnt. »Wir brauchen einen Gaspreisdeckel für den normalen Verbrauch, das sind beispielsweise für eine vierköpfige Familie etwa 12.000 Kilowattstunden pro Jahr.« Die Kosten hierfür müssten auf dem Niveau von 2021 gedeckelt werden.Siehe Kommentar Seite 8