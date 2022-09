USA und Südkorea beginnen Seemanöver

Seoul. Die Seestreitkräfte der USA und Südkoreas haben zur »Abschreckung Nordkoreas« ein gemeinsames Manöver begonnen. Die viertägige Übung vor der Koreanischen Halbinsel solle die Entschlossenheit beider Bündnispartner demonstrieren, auf »nordkoreanische Provokationen zu antworten«, teilte Südkoreas Marine am Montag mit. Außerdem soll es demnach die Fähigkeit beider Marinen zur Durchführung gemeinsamer Einsätze verbessern. An den Übungen im Japanischen Meer (koreanisch: Ostmeer) beteiligt sich auch der Flugzeugträger »USS Ronald Reagan«. Er war samt Begleitschiffen am Freitag in Südkorea eingetroffen. (dpa/jW)