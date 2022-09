Für konsequenten Ausstieg

IMAGO/Michael Gstettenbauer Fridays for Future ruft zum Klimastreik auf

Am Freitag ist es wieder so weit: In zahlreichen Ländern rund um den Globus gehen Jugendliche aber auch Ältere auf die Straße um unter dem Motto »People not Profits« (»Menschen statt Gewinne«) für wirksamen Klimaschutz zu protestieren. Die politisch Verantwortlichen sollen »nicht mehr länger Konzerninteressen über Menschenleben« stellen, heißt es in einem Aufruf.

In Deutschland sind in 270 Orten und Städten, von Flensburg bis Sonthofen, von Aachen bis Frankfurt/Oder Kundgebungen und Demonstrationen angemeldet. Politiker wie Bundeskanzler Olaf Scholz würden nicht nur schlechten Klimaschutz machen, heißt es in einem Aufruf der Organisatorinnen und Organisatoren, sondern es gebe auch massive Rückschritte mit dem Wiedereinstieg in fossile Energien. Gemeint ist damit offensichtlich, dass Kohlekraftwerke aus der Reserve geholt und Flüssiggasterminals für Frackinggas aus den USA gebaut werden. Auch für die Grünen gibt es eine klare Botschaft: »Wir demonstrieren am Freitag auch gegen eure Politik«, heißt es auf Twitter vom offiziellen Account des deutschen Fridays-for-Future-Netzwerks auf Twitter.

Insgesamt sind auf allen Kontinenten rund 540 weitere Aktionen angekündigt. Zum Teil wird auch erst, wie zum Beispiel in Südkorea, am Samstag demonstriert oder auch erst am Montag, wie im somalischen Mogadischu. Die Liste auf der globalen Fridays-for-Future-Internetseite erscheint aber eher lückenhaft.

Auch aus der Antarktis kommt Unterstützung. Auf der dortigen deutschen Neumayer-Forschungsstation beteiligen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung am Protesttag. In einer per Twitter verbreiteten Botschaft heißt es: »Wir benötigen jetzt schnelles und zielgerichtetes Handeln der Politik für eine sozial gerechte und global faire Transformation Deutschlands hin zur Klimaneutralität. (...) Aber Politik und ein mächtiger Teil der Industrie blockieren bis heute die Entwicklung.«

In den Mobilisierungsvideos für den Aktionstag weisen die deutschen Gruppen auf die Gefahren der Hitzewellen für älterere oder anderweitig vulnerable Menschen hin. Die Sterbestatistiken des Bundesamtes für Statistik Destatis haben für 2020 und 2021 jeweils teils deutlich erhöhte Sterberaten während der Hitzewellen gezeigt. In diesem Jahr lagen die Sterbezahlen seit Ende Mai zum Teil deutlich über dem Mittelwert der vier Vorjahre, was nur zum Teil durch die durchgehend 500 bis 800 Menschen zu erklären ist, die pro Woche an dem Covid-19-Virus sterben. Auch die Schweizer Fridays-for-Future-Gruppen weisen auf die Hitzetoten hin und machen auf eine Aktion von Seniorinnen aufmerksam, die aus diesem Grunde eine Klage gegen die Berner Regierung angestrengt haben. Der Vorwurf: Es werde nicht genug getan, um ältere Frauen vor den Gefahren der Klimakrise zu schützen.

In Deutschland bekommen die Jugendlichen derweil Unterstützung von einem Bündnis aus über 130 Verbänden und Organisationen, darunter die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, Amnesty International, das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC Deutschland, die Naturfreundejugend, Brot für die Welt und einige große Umweltverbände. In einem gemeinsamen Aufruf wird von der Bundesregierung ein »konsequenter Ausstieg aus Kohle, Öl, Gas und Atomkraft, eine grundlegende Verkehrswende, gezielte Entlastungen für Menschen mit geringem Einkommen sowie eine stärkere finanzielle Unterstützung des globalen Südens zur Wiedergutmachung klimabedingter Schäden und für die Bewältigung der Klimakrise« gefordert.

Die Regierung spreche zwar davon, sich an das 1,5 Grad-Ziel halten zu wollen, aber ihre Pläne reichten nicht dafür aus. Stattdessen gebe es weiter klimaschädliche Subventionen und Investitionen. Daher wird aufgerufen, sich an den Aktionen der Jugendlichen zu beteiligen.