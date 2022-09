Älteste Deutsche mit 113 Jahren in Bautzen gestorben

Arno Burgi/dpa

Bautzen. Die bislang älteste Deutsche ist am Sonntag wenige Tage nach ihrem 113. Geburtstag gestorben, wie die Stadt Bautzen am Mittwoch mitteilte. Anna Cernohosky kam den Angaben der Stadt zufolge 1909 im böhmischen Molschen zur Welt und gelangte 1946 mit ihrer Familie nach Sachsen. Die gelernte Damenmaßschneiderin sei in der DDR selbstständig berufstätig gewesen und habe auch nach dem Umzug ins Pflegeheim 2011 mit damals 101 Jahren weiter Handarbeiten angefertigt. (dpa/jW)