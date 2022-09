Aus für Schrottmeiler

Francois Lenoir/Reuters Antiquitäten: Windmühle und Kernkraftwerk Doel in Nordbelgien

Am Freitag abend war es so weit: Der antike Meiler Doel 3 bei Antwerpen wurde abgeschaltet. Er war seit 40 Jahren am Netz gewesen. Es ist der Auftakt zum belgischen Ausstieg aus der Atomkraft. Am 1. Februar soll mit Tihange 2 das nächste AKW vom Netz gehen.

Das AKW Doel 3 mit seinen vier Blöcken liegt in einer dicht besiedelten Region, in der im Umkreis von 75 Kilometern zirka neun Millionen Menschen leben – nirgendwo in Europa sind es mehr im selben Umkreis. Gleichzeitig ist der Meiler nach Expertenmeinung einer der unsichersten Reaktoren auf dem Kontinent. Insgesamt drei Jahre musste er abgeschaltet werden, weil die Stahlwände des Reaktorbehälters kleine Risse aufwiesen, die von der belgischen staatlichen atomaren Aufsichtsbehörde FANC aber schließlich als ungefährlich eingestuft wurden.

»Einige von uns können immer noch nicht glauben, dass der Reaktor endlich abgeschaltet wird«, sagte Walter Schumacher vom Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie am Donnerstag laut der Nachrichtenagentur AFP. Für die Antiatombewegung ist der Meiler bei Antwerpen einer von zwei »Rissreaktoren«, wie sie ihn aufgrund des brüchigen Druckbehälters nennt. Der andere ist Tihange 2. Er liegt in der Nähe von Lüttich. Eine Havarie in dem Meiler würde auch Teile der Niederlande, Nordrhein-Westfalens und Luxemburgs atomar verseuchen.

Eigentlich will Belgien bis zum 1. Dezember 2025 komplett aus der Atomenergienutzung aussteigen. Aber angesichts der Energiekrise einigte sich die Regierungskoalition, an der auch die Grünen beteiligt sind, nach einer aufgeregten Debatte auf einen Kompromiss: Die beiden jüngsten Kernkraftwerke werden bis 2035 weiterbetrieben, falls die Versorgungssicherheit nicht anders zu gewährleisten ist.

Abschalten ist das eine, der langwierige Abriss des Meilers das andere. Die Stillegungsphase wird rund fünf Jahre dauern. Zunächst werden die 157 Brennelemente in Kühldocks gebracht, wo sie drei bis fünf Jahre unter Wasser abkühlen müssen. Danach werden sie in Behältern verstaut, die in Doel zwischengelagert werden, bis sie in ein Endlager kommen. Die Zwischenlagerung werde wohl 80 Jahre dauern, vermutet der Betreiber Engie Electrabel laut der belgischen Nachrichtenagentur Belga.

In den ersten Jahren wird die Anlage auch chemisch von den radioaktiven Partikeln gereinigt. Erst danach wird der Reaktor zerlegt und die übrigen Gebäude dekontaminiert. Das dürfte weitere zehn bis zwölf Jahre dauern. »In Doel 3 gibt es noch Arbeit für 17 bis 19 Jahre«, sagte am Donnerstag Peter Moens, der Direktor des Kernkraftwerks Doel. Der Abriss wird rund eine Milliarde Euro kosten.

Aber war es das wirklich für den Reaktor? Die christdemokratische Innenministerin Annelies Verlinden sorgte vor einigen Tagen mit einer Aussage im Fernsehen für Irritation. Sie kündigte an, einen Aufschub für den Rückbau von Doel 3 zu prüfen. Die Grünen waren empört und witterten eine Laufzeitverlängerung durch die Hintertür. In der Tat wollen die konservativen Parteien den abgeschalteten Meiler am liebsten als Reserve bereithalten.

»In den nächsten Jahren werden wir technisch nichts tun, was nicht wieder rückgängig gemacht werden kann«, sagte Direktor Moens am Mittwoch gegenüber Belga. »Die Umkehrung des Prozesses ist theoretisch möglich, wurde aber noch nie untersucht«, schränkte er aber ein. »Es gibt weltweit keinen Präzedenzfall für ein Wiederhochfahren nach der endgültigen Abschaltung eines Kernkraftwerks.« Der Abschied von Doel 3 werde nicht leicht für ihn und die gesamte Belegschaft, gab Moens zu. »Wir werden uns am Freitag gegenseitig trösten und unterstützen.«