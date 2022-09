Lawrow kritisiert Blockdenken

Eduardo Munoz/REUTERS Klare Worte vor der »internationalen Gemeinschaft«: Der russische Außenminister am Sonnabend in New York

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat sich offen für eine Erweiterung des Weltsicherheitsrates gezeigt. Vor der UN-Vollversammlung sagte er am Sonnabend, vor allem die Einbeziehung von Brasilien und Indien als ständige Mitglieder entspreche deren gewachsener weltpolitischer Bedeutung. Der Weltsicherheitsrat müsse »demokratischer« werden und der veränderten internationalen Situation angepasst werden. Das von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zuletzt wiederholte Drängen der BRD auf einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat erwähnte Lawrow mit keinem Wort.

Im übrigen kritisierte er den Westen dafür, eine »antirussische Hysterie« zu entfachen und den Versuch zu unternehmen, die Welt wieder in Blöcke aufzuteilen. Die vom Westen beschworene »regelbasierte Ordnung« beruhe nur auf einer einzigen Regel: Den USA sei alles erlaubt, allen anderen politischen Akteuren nichts.

Zu den derzeit laufenden Referenden in den russisch besetzten Gebieten der Südukraine und in den »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk im Donbass sagte Lawrow, die Bewohner der Abstimmungsgebiete täten nur das, wozu sie der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij offiziell aufgefordert habe: nach Russland zu gehen, wenn sie sich als Russen fühlten. Jetzt gingen die Menschen und nähmen das Land mit, auf dem ihre Vorfahren seit Jahrhunderten gelebt hätten.

In Russland ist unterdessen die am Mittwoch verkündete Mobilisierung weiter im Gang. Sie ist nach Berichten aus dem ganzen Land allerdings vielfach chaotisch angelaufen. Selbst offizielle Vertreter äußerten inzwischen deutliche Kritik. So schrieb die Chefin des Senders RT, Margarita Simonjan, manche Behörden agierten, als ob sie im Dienste der Ukraine stünden. Waleri Fadejew, Vorsitzender des russischen Menschenrechtsrates, berichtete, es seien sogar Hebammen und Krankenschwestern einberufen worden. Präsident Wladimir Putin machte Klarstellungen zur Einberufungspraxis inzwischen zur Chefsache. Er unterzeichnete einen Erlass, wonach Studierende im Erststudium ausdrücklich von der Mobilisierung ausgenommen sind. Dies gelte sowohl für Präsenz- als auch für Fernstudien. In der Ukraine drohte Präsidentenberater Olexij Arestowitsch parallel den Studenten des Landes genau umgekehrt mit der Einberufung. Niemand solle glauben, er könne sich seiner Pflicht gegenüber dem Vaterland entziehen, wenn dieses um seinen Bestand kämpfe.

Kurz zuvor hatte Putin allerdings auch ein Gesetz unterzeichnet, das etliche Strafen im Zusammenhang mit der Mobilisierung und der »Sonderoperation« deutlich verschärft. So drohen jetzt Deserteuren bis zu 15 Jahre Haft, für Befehlsverweigerung und den freiwilligen Gang in die Gefangenschaft bis zu zehn Jahre. Auch die Strafandrohung für Plünderungen wurde erhöht. Dies ist vermutlich ein Reflex der Tatsache, dass zuletzt auch Inhaftierte russischer Gefängnisse für den Kriegseinsatz angeworben wurden – mit dem Versprechen, nach sechs Monaten Dienst ihre Reststrafe erlassen zu bekommen.

In der Gesellschaft wird die Mobilisierung offenbar sehr unterschiedlich aufgenommen. Amateurvideos, die über soziale Netzwerke verbreitet wurden, zeigen sowohl unter patriotischen Slogans durch eine nächtliche Stadt ziehende junge Männer oder die Abfahrt von Rekrutenbussen unter Applaus der Zurückgebliebenen als auch wenig erfolgreiche Versuche, einberufene Rekruten zu »Hurra«-Sprechchören zu animieren. In einem Video vom Freitag aus der Kaukasusrepublik Dagestan wurde eine erregte Diskussion zwischen örtlichen Männern und der Chefin einer Rekrutierungskommission aufgezeichnet. Auf die Worte der Beamtin, sie sollten für Russlands Zukunft kämpfen, antwortet einer der Männer, das sei der Krieg der Politiker, nicht der seine. Ein anderer fragt, von welcher Zukunft die Frau eigentlich rede: Bei ihnen im Dorf gebe es nicht einmal eine Gegenwart. Für je nach politischer Haltung Spott oder Empörung sorgten Videos, die angeblich in der fernöstlichen Region Primorje entstanden sind. Sie zeigen, wie frisch Einberufenen offenbar völlig verrostete Kalaschnikow-Sturmgewehre ausgehändigt werden.