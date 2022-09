Antirassistisches Plebiszit

Benno Kossatz Gemeinsam für Veränderungen: Team und Unterstützende des »Black Voices«-Volksbegehrens

Die Initiative »Black Voices« (Schwarze Stimmen) kämpft seit mehr als zwei Jahren gegen strukturellen Rassismus in Österreich. Noch bis diesen Montag kann für das erste Antirassismusvolksbegehren in der Alpenrepublik unterschrieben werden. »Struktureller Rassismus muss unbedingt auf politischer Ebene bekämpft werden, weshalb wir unsere Forderungen auch in den Nationalrat bringen wollen. Dazu brauchen wir als Volksbegehren mindestens 100.000 Unterschriften«, erklärte Noomi Anyanwu, Sprecherin des Volksbegehrens in einer Pressemitteilung.

Viele Menschen erleben in Österreich Rassismus als Norm, weil er tief in den Strukturen und Institutionen verankert ist: im Bildungssystem, am Arbeitsmarkt, in Behörden. Laut dem Rassismusreport, den die Beratungsstelle »ZARA – Zivilcourage und Antirassismusarbeit« jedes Jahr herausgibt, wurden im vergangenen Jahr 1.977mal Fälle von Rassismus bei der Beratungsstelle gemeldet: Ein weiterer Anstieg der gemeldeten Fälle, die den Erfahrungen von ZARA zufolge allerdings nur die Spitze des Eisbergs zeigt. Am häufigsten wurde von Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen im Internet berichtet, von rassistisch geprägten Handlungen und Beschmierungen im öffentlichen Raum, sowie im Bereich von Gütern und Dienstleistungen, z. B. in Geschäften oder in der Gastronomie. Gemeldet wurde rassistische Diskriminierung aber auch im institutionellen Kontext seitens staatlicher Behörden und Einrichtungen, der Polizei, in der Arbeitswelt sowie in Politik und Medien.

Gerade für Menschen, die rassistisch motivierte Polizeigewalt erlebt haben, ist es häufig schwer, rechtlich dagegen vorzugehen, weil sie befürchten, dass ihnen nicht geglaubt wird oder sie selbst für den Vorfall verantwortlich gemacht werden. In diesem Kontext wird immer wieder von Verwaltungsstrafen berichtet, die Menschen erhalten, wenn sie versuchen, eine Beschwerde gegen polizeiliches Verhalten einzulegen. »Es ist wichtig, dass es für Betroffene einen Ort gibt, an dem ihnen zugehört und geglaubt wird, an dem sie ernst genommen werden«, betonte ZARA-Beraterin Désirée Sandanasamy beim Vorstellen des Berichts Ende März.

»Black Voices« fordert nun einen Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus. Dieser soll konkrete Maßnahmen für Arbeitsmarkt, Bildung, Gesundheit, Öffentlichkeit und Repräsentation, Polizei sowie Flucht und Migration beinhalten, um Verbesserungen in verschiedenen Lebensbereichen zu erwirken. Ziel ist es, insbesondere strukturelle Benachteiligungen aufzubrechen.

»In unserer Arbeit sehen wir, dass Lehrkräfte von manchen Schüler*innen erwarten, einem bestimmten stereotypen Bild oder einem rassistischen Narrativ zu entsprechen. Diese Vorstellungen und Haltungen werden aus den Medien übernommen«, konkretisierte etwa Elena Nisevic von der »Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen« im ZARA-Bericht. »Black Voices« fordert daher, Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung für Rassismus unter Mitwirkung außerschulischer Antirassismuseinrichtungen und -experten verpflichtend in den Schulunterricht zu integrieren.

Zugewanderten und geflüchteten Menschen werden zudem auch gesetzlich weniger Rechte als österreichischen Staatsbürgern zuerkannt. Besonders deutlich wird dies mit Blick auf das Wahlrecht. 17,7 Prozent der in Österreich lebenden Bevölkerung (1.586.709 Menschen, Stand: 1. Januar 2022) haben eine ausländische Staatsangehörigkeit und sind daher bei Wahlen nicht stimmberechtigt. In Wien sind es sogar 30,7 Prozent der Bevölkerung (ab 16 Jahren), die nicht an Wahlen teilnehmen dürfen. Eine Ausnahme bildet lediglich die Bezirksebene, wo zumindest auch EU-Bürger wählen dürfen. Die Forderung des Volksbegehrens lautet, das Wahlrecht an den Hauptwohnsitz zu binden und das aktive und passive Wahlrecht auf allen politischen Ebenen ab einer Wohndauer von fünf Jahren in Österreich einzuführen. Bezeichnend ist, dass selbst das Instrument des Volksbegehrens bislang an die Staatsangehörigkeit geknüpft ist, die Stimmen gegen Rassismus von vielen Betroffenen auf diesem Wege also gar nicht selbst eingebracht werden können.