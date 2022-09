Kein Staatsbegräbnis

Kim Kyung-Hoon/REUTERS

In Japan haben am Sonntag Tausende Menschen vor dem Parlamentsgebäude in Tokio gegen das kommende Staatsbegräbnis von Shinzo Abe protestiert. Der rechtskonservative frühere Premier war im Juli einem Attentat zum Opfer gefallen, laut Täteraussage wegen Abes Nähe zu der Mun-Sekte. Das Staatsbegräbnis am Dienstag wird die erste derartige Zeremonie für einen japanischen Politiker seit 55 Jahren sein. In der Budokan-Arena in Tokio werden 6.000 Gäste erwartet, darunter zahlreiche ausländische Amtsträger, wie der Sender CBS berichtete. (jW)