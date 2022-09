»Ein Porsche wird anders geschützt als ein Fahrrad«

A. Friedrichs/imago images Polizisten bei der 1.-Mai-Demonstration in Berlin-Grunewald (2019)

In den letzten Jahren hat die 1.-Mai-Demo in Berlin-Grunewald immer mehr Zulauf erfahren. Bei den Protesten im Villenviertel wurde viel mit Ironie gearbeitet. Nun scheint Ihnen aber das Lachen vergangen zu sein: Das Berliner Verwaltungsgericht hat die ­Videoüberwachung am S-Bahnhof Grunewald im Jahr 2019 für rechtmäßig erklärt. Was ist damals vorgefallen?

Vor unserer Intervention zum 1. Mai 2019, die wir als Sozialarbeit im »Problemkiez« Grunewald verstehen, hat die Bundespolizei mehrere Kameras im Bahnhof installiert. Unser Auftakt fand damals genau vor dem Bahnhof statt. Somit filmte die Polizei praktisch alle Versammlungsteilnehmerinnen unmittelbar vor dem Versammlungsort ab – mit sehr aufwendigem technischem Equipment wie dreh- und schwenkbaren Kameras mit Zoomfunktion. In Zeiten automatisierter Gesichtserkennung kann man das Filmen und Speichern auch als Anfertigen einer Anwesenheitsliste verstehen. Das ist ein schwerwiegender Eingriff in das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Das Lachen vergeht uns deswegen aber noch lange nicht. Denn wer zuletzt lacht, lacht am besten.

Sie sprechen von »vorgeschobenen Gründen«, mit denen die Videoüberwachung gerechtfertigt wurde. Welche sind das?

Das Gericht hat die merkwürdige Argumentation der Polizei übernommen, die Überwachung habe der Sicherheit der Anreisenden auf dem überfüllten Bahnsteig gedient. Um die zu gewährleisten, hätten allerdings auch drei Polizistinnen mit Funkgeräten genügt. Aber selbst wenn man die Entscheidung »Kameras statt Einsatzkräfte« für legitim hält, fragen wir uns: Warum sollten die Aufnahmen gespeichert werden? Und warum wurden sie der Berliner Polizei angeboten, um sie für Strafverfolgungen auszuwerten?

Sind Ihnen vergleichbare Fälle bekannt?

Das Installieren von Kameras, die die letzten Meter des Anreisewegs zur Versammlung aufzeichnen, scheint ein Novum zu sein. Wir vermuten dahinter einen Trick: Anstatt die Menschen auf der Versammlung zu filmen, die stärker vor polizeilichen Eingriffen geschützt ist, werden die Anreisenden unmittelbar davor gefilmt. Angesichts dieser Entwicklung ist es um so wichtiger, dass wir rechtlich dagegen vorgehen.

Sie verstehen Ihre Aktionen als Maßnahmen gegen »Wohlstandsverwahrlosung und grassierende Wirtschaftskriminalität« in Grunewald. Will die Polizei die dort ansässigen »Gesetzesbrecher« schützen, indem Sie Ihren Protest kriminalisiert?

Nicht alle Grunewalderinnen sind kriminell – aber es ist und bleibt ein Gefahrengebiet für den sozialen Frieden. Zudem beobachten wir, dass die Polizei im Villenviertel anders agiert als im Rest der Stadt. Wer eine Bastelschere als Waffe und das Kleben von Spuckis (Aufkleber, die durch Anlecken haften, jW) als Landfriedensbruch bezeichnet, hat mit einem demokratischen Rechtsverständnis nichts mehr zu tun. Die Polizei schützt einen Porsche anders als ein Fahrrad. Und vermeintliche »Hartz-IV-Betrügereien« werden sehr viel emsig verfolgt als der »Cum-Ex«-Steuerbetrug.

Sie wollen nun vor das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ziehen. Sie setzen also noch Hoffnung auf den Rechtsstaat, der die Eigentumsordnung stützt, die Sie kritisieren?

Der Staat ist kein monolithisches Gebilde, sondern ein komplexes System mit Entscheidungsträgerinnen, die trotz aller Zwänge auch Freiheiten genießen. Dass die Klassenjustiz ungerechte Eigentumsverhältnisse schützt, schließt nicht aus, dass hier ein Urteil im Sinne der Versammlungsfreiheit ergehen kann.

Am 2. Oktober laden Sie zum Punkrock-Lampionumzug ins Villenviertel, mit dem Sie »gegen soziale Kälte und für Umverteilung« demonstrieren wollen. Derzeit gibt es immer mehr Proteste gegen die Verarmungspolitik der Bundesregierung. Beteiligen Sie sich auch an anderen Kundgebungen?

Wir sehen den Lampionumzug klar im Kontext der Sozialproteste. Wie bei jeder Krise wird auch jetzt wieder von unten nach oben umverteilt. Darum suchen wir die breite Vernetzung und freuen uns, dass sich neue Initiativen wie die unter dem Hashtag »Ich bin armutsbetroffen« bekannte oder der »9-Euro-Fonds« genauso an unserem Umzug beteiligen wie viele Gruppen aus dem Themengebiet Wohnen, Klima und Rüstung. Wir müssen unsere Kämpfe verbinden!