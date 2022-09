Neue Bürgerkriegszentrale

Rainer Jensen/dpa Einsatz an der Heimatfront: Spähpanzer der Bundeswehr während des G8-Gipfels in Heiligendamm (nahe Rostock, Juni 2007)

An diesem Montag stellen Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) in der Julius-Leber-Kaserne im Berliner Ortsteil Wedding das neugeschaffene »Territoriale Führungskommando« der Bundeswehr in Dienst. Es soll ab dem 1. Oktober rund um die Uhr insgesamt 550 Soldaten und 250 Zivilisten beschäftigen.

Lambrecht hatte am 13. Juni in einem Tagesbefehl die Einrichtung des Kommandos angeordnet. »Der russische Einmarsch in der Ukraine« habe die Notwendigkeit unterstrichen, die Führungsorganisation der Streitkräfte verstärkt auf die Anforderungen der Landes- und Bündnisverteidigung auszurichten.« Laut dem Befehl ist das Territorialkommando »verantwortlich für die operative Führung nationaler Kräfte im Rahmen des Heimatschutzes, einschließlich der Amts- und Katastrophenhilfe sowie der zivil-militärischen Zusammenarbeit.« Es nehme zugleich die Aufgaben als »aufmarschführendes Kommando« für nationale Verlegungen gemäß den Planungen der NATO wahr und organisiere die Verlegung alliierter Kräfte in Deutschland in enger Abstimmung mit den NATO-Kommandos.

Entsprechende Pläne für die Errichtung einer Zentrale zur Kriegführung im Inland neben dem Einsatzführungskommando für Auslandsfeldzüge in Schwielowsee bei Potsdam, das es seit 2001 gibt, wurden seit Jahren entwickelt. So berichteten die Westfälischen Nachrichten bereits im November 2019, ein geplantes »Führungskommando Landstreitkräfte« werde wahrscheinlich in Münster stationiert. Der Generalinspekteur des Heeres, Alfons Mais, kündigte im Februar 2020 die schrittweise Aufstellung des Kommandos an und nannte Strausberg bei Berlin als vorläufigen Standort. Im April 2020 fragten mehrere Bundestagsabgeordnete der Linke-Fraktion daraufhin offiziell die Bundesregierung nach »Sinn und Zweck des geplanten Führungskommandos Landstreitkräfte«, erhielten aber nur ausweichende Antworten.

Mais erregte am Tag des russischen Einmarsches in die Ukraine Aufsehen, als er schrieb: »Die Bundeswehr, das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da. Die Optionen, die wir der Politik zur Unterstützung des Bündnisses anbieten können, sind extrem limitiert.« Das ändert sich nun im Zeichen der »Zeitenwende«. Gegen die »Volksaufstände«, von denen Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) im Sommer phantasierte, ist die Bundesrepublik nun gewappnet.

Die werden selbstverständlich stets vom feindlichen Ausland, also Russland, gesteuert. Der Befehlshaber des neuen Kommandos, Generalleutnant Carsten Breuer, der vom Herbst 2021 bis Mai dieses Jahres den »Coronakrisenstab« im Bundeskanzleramt leitete, erklärte gegenüber dpa am Sonntag, mit der neuen Einrichtung solle die Reaktionsfähigkeit auf eine gezielte Destabilisierung zügig verbessert werden. Eine »hybride Einflussnahme auf die Sicherheitsarchitektur Deutschlands, also dieser Zustand, bei dem man sagen muss, das ist nicht mehr ganz Frieden, aber es ist auch noch nicht ganz Krieg«, sei der »Worst Case« für seine Zentrale.

Die Vokabel »hybride Kriegsführung« öffnet der Willkür zum Erlass von Notstandsmaßnahmen Tür und Tor. Ihre Definition reicht vom militärischen Angriff über angeblichen wirtschaftlichen Druck bis zu Hackerattacken und Propaganda in Medien. »Dieses zu beherrschen«, so Breuer, »und zwar in der gesamten Bandbreite, das macht den Kern dieses Kommandos aus.« Es solle zudem die »Hülle für einen nationalen Krisenstab zur Verfügung stellen.« Der »Heimatschutz« kann marschieren.