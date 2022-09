Was ist eigentlich mit Albanien? Seit einigen Jahren ist das Land bei jungen Menschen als Reise­ziel sehr beliebt, einige finden so viel Gefallen daran, dass sie immer wieder kommen. Die Landschaft ist schön, die Menschen herzlich, die Geschichte aufregend – Enver Hoxha auweia und haste nich jesehn! Hier tiefer einzusteigen, würde sich lohnen, muss aber leider verschoben werden, denn der Akzent der Coolen Wampe liegt heute beim Kulinarischen.

Dass Albanien auf dem Gebiet viel zu bieten hat, verraten schon die Zahlen: Knapp die Hälfte der Erwerbstätigen ist im Agrarsektor beschäftigt, häufig in Familienbetrieben. 19 Prozent des BIP kommen aus der Agrikultur. Die wichtigsten Produkte sind Weizen, Mais, Kartoffeln, Gemüse, Zuckerrüben, Trauben, Fleisch, Milchprodukte und Tabak. Exportartikel sind vor allem Dosenfisch, Leder und Wildkräuter. Albanien gilt weltweit als größter Exporteur von Salbei, und mit Salbei – aufmerksame Leser dieser Kolumne wissen das – kriegt man eine Menge Krankheiten weg, besonders in der kalten Jahreszeit. Auch Rosmarin und Gelber Enzian gedeihen prächtig in dem Land, gut für Stoffwechsel und Magen. Ätherische Öle, Pilze, Kastanien und Oliven, zum Teil in Bioqualität, kommen ebenfalls aus Albanien zu uns.

Neben der EU importieren Südosteuropa, Türkei, Schweiz, USA und China die duftig-würzigen Produkte. Malerisch eingebettet liegt der blaugrüne, kristallklare Ohridsee zwischen grün bewaldeten, bis zu 2.200 Meter hohen Bergen des Galicica-Gebirges. Er ist mehr als 2,5 Millionen Jahre alt und an einer Stelle knapp 300 Meter tief. Besucher berichten von einer mystischen Atmosphäre. Der größte Teil des Sees befindet sich auf der nordmazedonischen Seite und ungefähr ein Drittel in Albanien, wo man von jeher auf die einheimische rosafleischige Forelle stolz ist. Leider ist die schwarz-rot gepunktete Ohridforelle aufgrund von Überfischung vom Aussterben bedroht, und so gibt es in den Restaurants Ersatz aus den albanischen Alpen. Oder woher auch immer. Es kommt schließlich auf die Zubereitung an:

Ohridforelle

500 g mehlig kochende Kartoffeln waschen und bürsten, dann in der Asche eines offenen Feuers backen, alternativ im heißen Ofen garen. Zwei unbehandelte Zitronen der Länge nach halbieren und quer in sehr dünne Scheiben schneiden. Vier Forellenfilets mit Haut leicht salzen, mit einem EL Mehl auf der Fleischseite bestäuben und mit den Zitronenscheiben schuppenartig belegen. Zwei EL Butter in einer Pfanne aufschäumen lassen und den Fisch langsam darin braten, zum Schluss zwei EL Olivenöl dazugeben. Zum Servieren die Kartoffeln aufdrücken und etwas kalte Butter darauf schmelzen lassen, den Fisch im Bratensaft servieren. Dazu Weißwein.

In Albanien wird Wein in bis zu 1.300 Metern Seehöhe angebaut, die Weinberge gehören zu den höchstgelegenen der Welt. Autochtone weiße Sorten sind Debina Kala, Debine e Bardhë, Krygëz, Pulës, Shesh i Bardhë und Tajka e Bardhë. Die roten heißen Debine e Zezë, Gomaresh, Kallmet, Serina e Zeze, Shesh i Zi und Vlosh. Wer das nicht aussprechen mag, nimmt einen Aligoté, Barbera oder Mavrud.