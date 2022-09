Nachschlag: Grinsende alte Männer

biky/stock&people/imago Opfer fallengelassen wie eine heiße Kartoffel: Dalai Lama

»Missbrauch« ist die falsche Terminologie in bezug auf das, was hier schonungslos aufgearbeitet wird. Eher geht es um psychische Folter, brutale Schläge, Essensentzug und sexualisierte Gewalt – im tibetischen Buddhismus, der sich dem Westen stets als bunte und aufklärerische Religion präsentiert. Spätestens seit Beginn der 90er Jahre wusste der Oberguru Dalai Lama über das System der kriminellen Machenschaften in seinen Dependancen in Europa und Nordamerika, sagte den Opfern erst Unterstützung zu und ließ sie dann fallen wie eine heiße Kartoffel. Erst 2017 sagte er sich beispielsweise von einem der Täter, Lama Sogyal Rinpoche, los, der über Jahrzehnte agierte wie Harvey Weinstein in seinen besten Tagen. Der Grund dafür, dass die Verbrechen unter der Decke gehalten wurden und werden ist leicht zu benennen: Es geht um riesige Geldsummen, mit denen sich die ach so heiligen, zum Grinsen neigenden alten Männer bereichern. (mme)