Besseres Angebot

Zu jW vom 20.9.: »Nachfolge gesucht«

»Die Erfahrungen mit dem Neun-Euro-Ticket hätten gezeigt, dass der Ausbau des Angebots wichtiger sei als ein sehr günstiges Ticket«, so wird Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags, in der jW-Ausgabe vom Dienstag wiedergegeben. Das ist die Wahrheit und nichts anderes. Die Politprominenz, die jetzt eine Weiterführung des Neun-Euro-Tickets zur eigenen Profilierung fordert, ist genau die Klientel, die den ÖPNV scheut wie der Teufel das Weihwasser. Leute, die sich mit Edelkarossen durch die Gegend kutschieren lassen, sollten einfach mal schweigen. Hätten die sich in den Monaten Juni bis August in die überfüllten Züge und Busse gequetscht, würden sie jetzt nicht ein Weiter-so fordern, sondern das Problem von vorn angehen.

Erich Rainer Kral, Potsdam

Lösungen

Zu jW vom 20.9.: »Janusköpfige Resolution«

Würden der Bundeskanzler und seine Ministerinnen und Minister ihren bei ihrer Amtseinführung geleisteten Eid ernst nehmen und ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren und Schaden von ihm wenden, dann müssten sie das Merit-Order-Prinzip endlich beenden, nach dem sich der Strompreis nach den Kraftwerken richtet, die die höchsten Grenzkosten aufweisen. Auch für die Nachfolge des Neun-Euro-Tickets gäbe es Möglichkeiten, die Menschen zu entlasten und gleichzeitig den Klimawandel zu bremsen. Nämlich eine Staffelung. Die könnte in etwa so aussehen: Das Ticket im Stadtgebiet kostenlos, im Bezirksgebiet neun Euro, im Bundesland 29 Euro und bundesweit 49 Euro. Wenn dann Herr Lindner wieder seine Gratismentalität anführt, könnte man ihn mal fragen, was denn er für seine Gold-Bahncard erster Klasse so bezahlt oder für seinen Dienstwagen. Wer also atmet hier Gratismentalität?

Und schließlich weg mit den Sanktionen gegen Russland, die hierzulande und weltweit die Preise in ungeahnte Höhen treiben, während Gasprom Rekordgewinne einfährt. Schluss mit den Waffenlieferungen an die Ukraine, die täglich Leid, Tod und Verwüstungen mit sich bringen. Frieden schaffen – ohne Waffen! ­Wagenknecht scheint die einzige mit Hirn zu sein. Sämtliche Argumente in ihrer Rede vor dem Bundestag am 8. September sind eine punktgenaue Beschreibung der derzeitigen Situation hierzulande und weltweit. Sollte ­Sahra Wagenknecht aus Die Linke ausgeschlossen werden, oder sie wird mit Redeverbot belegt, werde ich diesen Haufen noch nicht einmal mehr wählen. Dort, wo die DKP wählbar ist, tue ich das ohnehin schon nicht mehr. Kriege anzetteln und ausdehnen kann jeder Depp. Zu was haben die Menschen Euch gewählt, wenn Ihr der Diplomatie unfähig seid?

Hans Reinhardt, Glashütten

Doppelmoral

Zu jW vom 20.9.: »Verbindliche Absprachen«

Wagenknecht ist auf der einen Seite die einzige unter den Politikerinnen und Politikern der Linkspartei mit Ausstrahlung; auf der anderen Seite sorgt nicht das, was sie schreibt oder sagt, für Ablehnung, sondern wie sie es schreibt oder sagt. Sowohl in ihrem Buch als auch in der Bundestagsrede wählt sie Formulierungen, welche die eigentlich richtigen Aussagen angreifbar machen. So steht es außer Frage, dass wir einen Wirtschaftskrieg führen gegen Russland. Wenn es nach den »Olivgrünen« geht, haben wir gar das Ziel, Russland zu ruinieren … Vom Zaun gebrochen haben wir diesen Wirtschaftskrieg nicht. Das Tischtuch zwischen Wagenknecht und der Fraktion ist zerschnitten. Das Tuch zwischen ­Wagenknecht und der Parteibasis ist es gewiss nicht, zumindest nicht dort, wo ich herkomme. Der Vorwurf, Wagenknecht arbeite mit nationalistischen Aussagen, verfängt nicht. Wenn die Handelsbeziehungen zwischen Russland und dem Westen soweit wie möglich normalisiert würden, würden nicht nur deutsche Bürger, sondern auch Menschen in Afrika, die dringend auf Weizenlieferungen angewiesen sind, besseren Zeiten entgegensehen. Genausowenig wie die freiheitlich-demokratische Grundordnung am Hindukusch verteidigt wurde, werden heute westliche Werte in der und durch die Ukraine verteidigt. In einem Land, in dem heute viele Bandera-Denkmäler stehen, geht es offensichtlich um ukrainespezifische Werte, nicht um europäische. Außer Frage steht auch, dass wir nicht bei allen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Vergangenheit die gleichen Maßstäbe angelegt haben und dies gewiss auch nicht in Zukunft tun werden. So hat sich Angela Merkel vom Kriegsverbrecher George W. Bush zum BBQ einladen lassen, ohne dass dies kritisiert worden wäre. Wenn ­Gerhard Schröder sich mit Wladimir Putin trifft, ist der Aufschrei groß. Auch der Umgang mit den Fällen Alexej Nawalny und Julian Assange könnte unterschiedlicher nicht sein. Auf diese Doppelmoral weist Wagenknecht hin.

Peter Weyers, Schwerte

Falscher Maßstab

Zu jW vom 20.9.: »Versagen zum Weltkindertag«

Mehr als ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen in der Bundesrepublik lebt in Armut. Das wird in dem Artikel als ein »ungelöstes Problem« bezeichnet, das »gerade zum Weltkindertag an diesem Dienstag einem sozialpolitischen Versagen« gleichkomme. Was ist so schwierig an diesem Problem, dass es immer noch nicht gelöst ist? Es besteht ja, das wird in dem Artikel auch deutlich gesagt, nicht erst seit kurzem. Andere »Probleme« werden ja durchaus zügiger angegangen. »Entlastungspakete« verschaffen »nun jenen besonders Vorteile«, »die in dieser Gesellschaft ohnehin bevorteilt sind«. Problem gelöst. Und was ist mit den Hartz-IV-Beziehern, die »ab dem kommenden Jahr mit einem mickrig erhöhten und umbenannten ›Bürgergeld‹ abgespeist« werden? Problem auch gelöst. Das mickrig erhöhte Bürgergeld ist nämlich genau das, was der Staat für diese Menschen vorsieht. Das sollte man sich klarmachen, statt dem Staat Versagen vorzuwerfen und ihn an einem Maßstab zu messen, den der selber gar nicht hat.

Reinhard Korn, Heidelberg