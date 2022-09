Hilary Mantel tot

Die britische Schriftstellerin Hilary Mantel ist tot. Wie ihr Verlag der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge am Freitag mitteilte, verstarb Mantel »plötzlich, aber friedlich« im Kreise ihrer Familie. Sie wurde 70 Jahre alt. Die vielfach ausgezeichnete Autorin, Kritikerin und Juristin wurde mit historischen Romanen weltberühmt. Für den Roman »Wölfe« wurde sie 2009 mit dem Booker-Preis, dem wichtigsten britischen Literaturpreis, ausgezeichnet. Mit dem Folgeroman »Falken« gewann Mantel 2012 den Preis erneut. Es sind Romane über das England des 16. Jahrhunderts mit dem Staatsmann Thomas Cromwell im Zentrum. Der Roman »Spiegel und Licht« vervollständigte 2020 die Trilogie.

Mantel wurde 1952 im englischen Glossop geboren und war nach dem Jurastudium in London zunächst als Sozialarbeiterin tätig. Ihr Debütroman »Every Day is Mother’s Day« (deutscher Titel »Jeder Tag ist Muttertag«, Dumont) erschien 1985. Ihr erster historischer Roman »A Place of Greater Safety« (1992, auf deutsch 2012 erschienen als »Brüder«) erzählt den Lebenslauf der drei Revolutionäre Danton, Robespierre und Desmoulins vor und nach der Französischen Revolution. (dpa/jW)