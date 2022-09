Wachsende Zusammenarbeit

IMAGO/ITAR-TASS Annäherung vollzogen: Mohsen Khojasteh-Mehr (r.), Chef der Nationalen Iranischen Erdölgesellschaft, auf einer von Gasprom organisierten Konferenz zum Thema Energiesicherheit in St. Petersburg am 15. September

Iran besitzt selbst die zweitgrößten Erdgasvorkommen der Welt nach Russland, will von dort aber noch mehr Erdgas zukaufen. Verträge darüber sollen »demnächst« abgeschlossen werden, teilte das Teheraner Ölministerium in dieser Woche mit. Das geplante Geschäft besteht aus zwei Teilen. Zum einen will Iran bis zu 9,6 Millionen Kubikmeter russisches Erdgas pro Tag über das Pipelinenetz des Nachbarlandes Aserbaidschan, das im Norden an Russland grenzt, beziehen. Außerdem will Russland dem Iran sechs Millionen Kubikmeter Erdgas pro Tag liefern, für das im Gegenzug über einen Terminal am Persischen Golf iranisches verflüssigtes Erdgas (LNG) an russische Kunden verschifft werden soll.

Wann es wirklich zur Unterzeichnung entsprechender Verträge kommt, lässt sich nicht voraussagen. Das Ölministerium hatte das Geschäft schon vor einigen Wochen, am 27. August, als kurz vor dem Abschluss stehend angekündigt. Die Verhandlungen werden im Kontext eines sogenannten Memorandum of Understanding (MoU) zwischen dem russischen Staatsunternehmen Gasprom und der Nationalen Iranischen Erdölgesellschaft (NIOC) geführt, das am 19. Juli vereinbart wurde. Angeblich ist eine Vielzahl von gemeinsamen Projekten geplant, die einen Gesamtwert von rund 40 Milliarden US-Dollar haben. In der Hauptsache geht es um technische Unterstützung bei der Entwicklung von Erdgas- und Erdölfeldern im Iran sowie um finanzielle Beteiligung Moskaus an den erforderlichen Investitionen. Russlands Know-how ist auch beim Aufbau einer iranischen LNG-Industrie gefragt. Ein MoU ist aber praktisch nicht mehr als eine unverbindliche Absichtserklärung. Soweit es überhaupt bestimmte Vorhaben enthält, müssen diese erst noch in oft mühsamen und langwierigen Verhandlungen konkretisiert werden.

Trotz seiner umfangreichen Vorkommen kann Iran bisher nur vergleichsweise wenig Erdgas exportieren. Dafür gibt es zwei Hauptursachen. Erstens ist der iranische Eigenverbrauch für die Stromproduktion und das Beheizen der Wohnungen sehr hoch, wobei letzteres durch die starke Subventionierung der Kosten begünstigt wird. Zweitens kann Iran vor allem aufgrund der US-amerikanischen Sanktionen schon seit mehreren Jahrzehnten nicht die erforderlichen Mittel zur Erschließung neuer Vorkommen und zur Modernisierung der Förderanlagen aufbringen. Potentielle ausländische Investoren schrecken vor den Nachteilen auf dem Wirtschafts- und Finanzmarkt der USA zurück, die mit den Sanktionen verbunden sind.

Iran ist erst seit wenigen Jahren Nettoexporteur von Erdgas. Hauptlieferant war Turkmenistan. Das Nachbarland macht ebenso wie Aserbaidschan immer noch »Swap«-Geschäfte mit Iran. Dabei werden Güter, in diesem Fall Erdgas, zwischen verschiedenen Regionen mehrerer Länder ausgetauscht, um das Fehlen von inländischen Transportverbindungen auszugleichen. Bei den jetzt angekündigten Vereinbarungen zwischen Iran und Russland geht es unter anderem auch um Geschäfte dieser Art. Darüber hinaus könnte der geplante Deal auch dazu dienen, russische Erdgasexporte zu verschleiern und die Maßnahmen des westlichen Wirtschaftskrieges gegen Moskau zu unterlaufen. Das würde allerdings voraussetzen, dass Iran zunächst die auf dem Land ebenfalls lastenden Sanktionen durch eine Erneuerung des Wiener Abkommens von 2015 loswerden müsste.

Als Reaktion auf den Druck der westlichen Allianz nimmt die wirtschaftliche, politische und militärische Zusammenarbeit zwischen Teheran und Moskau stetig zu. In der vorigen Woche begann die Umsetzungsphase des vor einem Jahr vereinbarten Beitritts des Iran zur Shanghai Cooperation Organization (SCO). Der Staatengemeinschaft gehören China, Russland, Indien, Kasachstan, Kirgistan, Pakistan, Tadschikistan und Usbekistan als ständige Mitglieder an. Afghanistan, Belarus und die Mongolei haben den Status von »Beobachtern«, streben aber ebenfalls einen Beitritt an. Armenien, Aserbaidschan, Kambodscha, Nepal, Sri Lanka, die Türkei, Ägypten, Katar und Saudi-Arabien nehmen als »Dialogpartner« an der Arbeit des geostrategisch immer wichtiger werdenden Bündnisses teil.