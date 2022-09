Hochschulen: Gesetzentwurf gegen befristete Verträge

Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa Studienanfänger während ihrer ersten Juravorlesung in einem Hörsaal der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam

Die Bildungsgewerkschaft GEW präsentierte am Freitag einen Gesetzentwurf für ein »Wissenschaftsentfristungsgesetz« und teilte dazu mit:

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat den Bund aufgefordert, das Befristungsrecht in der Wissenschaft umfassend zu reformieren und so die Weichen für »Dauerstellen für Daueraufgaben, verlässliche Karrierewege und gleiche Chancen für alle« zu stellen. »84 Prozent aller wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Universitäten sind befristet beschäftigt – mit einer durchschnittlichen Vertragslaufzeit von 18 Monaten. Das 2007 in Kraft getretene Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) legitimiert eine hemmungslose Befristungspraxis an Hochschulen und Forschungseinrichtungen – auf Kosten der Zukunftschancen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der Kontinuität und Qualität von Forschung und Lehre sowie der Attraktivität des Arbeitsplatzes Hochschule und Forschung. Es ist höchste Zeit, das WissZeitVG radikal zu reformieren und zu einem ›Wissenschaftsentfristungsgesetz‹ weiterzuentwickeln«, sagte Andreas Keller, stellvertretender GEW-Vorsitzender und Hochschulexperte, bei der Präsentation eines Gesetzentwurfs der Bildungsgewerkschaft während ihrer Wissenschaftskonferenz in Dresden. (…)

Die Coordination gegen Bayer-Gefahren erklärte am Freitag:

Überschwemmungen mit über 1.000 Toten, Hitzewellen, Waldbrände, Hurrikans, Taifune und dahinschmelzende Gletscher – das ist die Klimawandelbilanz der vergangenen Sommermonate. Der Bayer-Konzern trägt mit seinem immensen Ausstoß von Kohlendioxid und Methan das Seinige zu dieser katastrophale Lage bei. Darum beteiligt sich die Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) in Köln am Klimastreik. »Die Situation spitzt sich immer mehr zu, und doch gibt es kein Zeichen für eine Klimawende. Es geht sogar in die entgegengesetzte Richtung. Im Zuge des Ukraine-Krieges feiern die alten CO2-Dreckschleudern ein Comeback. Jetzt rächt sich, dass die Politik sich dem Extremlobbyismus von Bayer und Co. beugte und die Energiewende verschleppte, anstatt zum Ausstieg aus Kohle und Gas und zum Einstieg in die Erneuerbaren zu drängen«, konstatiert CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann. Im Geschäftsjahr 2021 emittierte Bayer nicht weniger als 3,17 Millionen Tonnen Kohlendioxid und 3.000 Tonnen Methan. Für einen Großteil dieser Treibhausgaslasten sorgen die Pestizidproduktion im allgemeinen und die Glyphosatherstellung im besonderen. (…)

Anlässlich des einjährigen Jubiläums des Berliner Volksentscheids lädt die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen am Samstag zum Straßenfest vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz:

»Seit dem Volksentscheid hat sich die Situation in Berlin nur verschlimmert. Die Mieten steigen weiterhin, und mit der aktuellen Energiekrise müssen wir fast alle noch eine zweite Miete draufzahlen. Das würde sich durch die Vergesellschaftung ändern. Egal, ob die Politik versucht uns zu bremsen, wir sind nach einem Jahr noch genauso stark und werden nicht aufgeben, bis der Senat endlich handelt«, so Pressesprecherin Anne Stoehr. Das vielseitige Programm startet ab 15 Uhr und umfasst neben Podiumsdiskussionen und Vorträgen auch musikalische und kulturelle Acts sowie ein Kinderprogramm. Mit dabei sind unter anderem Christiane Rösinger, Alice Dee und The Hans.