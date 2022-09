Ruf nach Diplomatie

David 'Dee' Delgado/REUTERS Mexikos Außenminister Ebrard am Donnerstag vor der UN-Generalversammlung in New York

Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard hat am Donnerstag (Ortszeit) im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und der UN-Generalversammlung den Vorschlag von Präsident Andrés Manuel López Obrador für eine Friedensmediation in der Ukraine vorgestellt. López Obrador hatte sich dafür ausgesprochen, eine »Kommission für Dialog und Frieden in der Ukraine« unter der Leitung von UN-Generalsekretär António Guterres, dem indischen Premierminister Narendra Modi und Papst Franziskus einzurichten. So sollten »Gespräche zwischen den Parteien und gleichzeitig ein internationaler Waffenstillstand ohne Konflikte oder Interventionen für fünf Jahre« erreicht werden.

Im Sicherheitsrat hatte Ebrard zunächst erklärt, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine »ein eklatanter Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen« darstelle, der »den Weltfrieden und die internationale Sicherheit« verletzt habe. Der Diplomat fügte hinzu, dass das Fortschreiten des Krieges mit seinen menschlichen und materiellen Kosten, der Zunahme humanitärer Probleme sowie ständig steigenden Energie-, Treibstoff- und Nahrungsmittelpreisen, die sich aus dem Konflikt ergeben, »dringend einen Waffenstillstand und eine diplomatische Lösung erfordern«. Dazu brauche es den politischen Willen der Konfliktparteien und das Engagement der internationalen Gemeinschaft.

Mexiko habe seit Beginn der Feindseligkeiten darauf bestanden, eine diplomatische Waffenstillstandslösung anzustreben, ohne sie politischen Erwägungen unterzuordnen und unter strikter Einhaltung des humanitären Völkerrechts. »Sich mit dem Krieg abzufinden, ist immer ein Abgrund«, so Ebrard. Er rief alle UN-Mitgliedstaaten dazu auf, sich für die Wiederherstellung des Weltfriedens einzusetzen und »beim Wiederaufbau nach der Pandemie mit einem einheitlichen Ansatz zusammenzuarbeiten, der die Bedürfnisse aller Länder berücksichtigt und die Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns stellt«. Mexiko stimme mit der Vision des UN-Generalsekretärs überein, »dass eine sicherere und friedlichere Welt auf dem Völkerrecht, der Zusammenarbeit und der Solidarität beruhen muss und nicht auf der ständigen Anhäufung und Modernisierung nuklearer und konventioneller Arsenale«, schloss Ebrard seine Ausführungen.

Mehrere lateinamerikanische Länder wollen Mexikos Vorschlag unterstützen. Als einer der ersten Staats- und Regierungschefs der Region hatte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro bereits am Mittwoch erklärt: »Ich lade auch Europa ein, über Frieden zu sprechen.« Petro forderte, so schnell wie möglich mit Verhandlungen zu beginnen, weil sich die Welt auf andere Probleme konzentrieren müsse als Aufrüstung und Krieg. Vertreter der Ukraine hatten den Friedensappell jedoch bereits vor dessen Präsentation abgelehnt. Michailo Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, verurteilte den Vorschlag am vergangenen Sonnabend per Twitter als »russischen Plan« und bezeichnete Mexikos Präsidenten spöttisch als »Friedensstifter«, der den Krieg für seine eigene Selbstdarstellung benutze.

Kiew misstraut Mexiko, da das Land im UN-Sicherheitsrat zwar Russlands Vorgehen verurteilt hat, sich aber nicht an westlichen Sanktionen gegen Moskau beteiligt und Waffenlieferungen in die Ukraine ablehnt. Präsident López Obrador bezeichnete Russlands Einmarsch mehrfach als »verwerflich«, kritisierte zugleich aber »das Verhalten der Großmächte, die sich angesichts von Konflikten positionieren, nur um ihre hegemonialen Interessen zu bedienen« als »noch verwerflicher«. Man könne sich des Verdachts nicht erwehren, »dass dieser Krieg, wie viele andere Kriege, von den Interessen der Kriegsindustrie angeheizt wird«, so López Obrador. Solche Analysen kommen in Washington, Brüssel, Berlin und Kiew verständlicherweise gar nicht gut an.