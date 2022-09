Frei finanzierte Wohnungsnot

Bernd Weißbrod/dpa »Großes Highlight« der Konferenz: Nicole Razavi (l.) und Klara Geywitz am Donnerstag auf der Stuttgart-21-Baustelle

Nicht zur Kenntnis zu nehmen, was einem nicht in den Kram passt, hat sich die Bundesregierung zur Gewohnheit werden lassen. Auch in der zweiten Reihe. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) bleibt dabei: 400.000 Wohnungen sollen in diesem Jahr gebaut werden, jede vierte davon als Sozialwohnung. Das Ziel schien zwar schon unerreichbar, bevor Energiepreise und Zinsen für Baukredite explodiert und Lieferengpässe zur Regel geworden sind – aber muss man es deshalb aufgeben? »Das Ziel ist das Ziel«, erklärte Geywitz zum Abschluss der 140. Bauministerkonferenz am Freitag in Stuttgart. Die Zahl 400.000 sei schließlich »vom Bedarf abgeleitet«, und der sei noch gewachsen, fügte sie wie zur Begründung an.

Diese Sicht der Dinge wurde auf der Pressekonferenz nicht etwa mit der Realität abgeglichen, sondern bekräftigt. »Wir stehen alle fest hinter dem Ziel«, erklärte die Hamburger Senatorin für Wohnen, Dorothee Stapelfeldt, im Namen ihrer 15 Amtskollegen aus den Ländern. Die 400.000 sei »ausdrücklich beizubehalten«, das gebiete die Nachfrage in Metropolregionen, »insbesondere nach bezahlbarem Wohnraum«.

Geywitz war nur Sondergast auf der Konferenz, hat deren Abschlusspapier nicht mitunterzeichnet. Es wirkt weniger weltfremd. Nach Lage der Dinge sei »davon auszugehen, dass auch in diesem Jahr über 200.000 Wohnungen in Deutschland fertiggestellt werden«, heißt es in der »Stuttgarter Erklärung« der 16 Landesminister vom Freitag. Vorschläge der Bundesregierung zur »Verschärfung der Gebäudestandards« im Sinne des Klimaschutzes würden »die Umsetzungsrealitäten verkennen«. Im übrigen gebe es aktuell noch ganz andere Probleme als die Wohnungsnot: »Mittelfristiges Ziel muss die Normalisierung der Strom- und Gaspreise sein«, die Bundesregierung möge »das Steuer- und Abgabensystem auf Energie« bitte schleunigst »einer Revision unterziehen«. Zu begrüßen sei die geplante Verdreifachung der Zahl der Wohngeldberechtigten auf zwei Millionen. Die vier Milliarden Euro Zusatzkosten möge der Bund bitte komplett übernehmen. »Zwingend erforderlich« seien »Verfahrensvereinfachungen im Wohngeldrecht«. Soweit, so gut.

»Rückgrat« der Grundversorgung allerdings bleibt für die Minister der »frei finanzierte Wohnungsbau«, wie die Konferenzvorsitzende Nicole Razavi (Baden-Württemberg) zum Abschluss unterstrich. Die Branche soll mit Bundesmitteln aller Art vor dem K.o. gerettet werden, von »Zuschüssen und Darlehen«, »Investitionszulagen und Sonderabschreibungen« ist in der »Stuttgarter Erklärung« die Rede – am Ende wohl gerne mehr als die 2,5 Milliarden Euro, die Geywitz im Bundeshaushalt 2023 für den sozialen Wohnungsbau erkämpft hat (nach Einschätzung des Bündnisses »Soziales Wohnen« braucht es mindestens das Fünffache).

»Zwei wunderbare Konferenztage« hat Geywitz am Neckar verbracht, ihr »großes Highlight« war der Besuch der Stuttgart-21-Baustelle, auf der noch bis mindestens 2026 insgesamt mindestens zehn Milliarden Euro versenkt werden. Ob sie das 400.000er Ziel nun tatsächlich verfehlt hat, wird sie erst in acht Monaten erfahren: »Die Fertigstellungsstatistik bekommen wir Ende Mai«, sagte sie auf der Pressekonferenz am Freitag, bevor Gastgeberin Ravazi die allgemeine Melancholie wunderbar auf den Punkt brachte: »Die Menschen dürfen die Lust am Wohnen und am Bauen nicht verlieren.«