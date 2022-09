BRD offen für russische Deserteure

Berlin. Die Bundesregierung zeigt sich offen für die Aufnahme von russischen Staatsbürgern, die nach der Teilmobilmachung das Land zu verlassen versuchen. Es sei ein gutes Zeichen, dass sich viele Russen nicht an dem Krieg gegen die Ukraine beteiligen wollten, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin. Nun suche man die Abstimmung mit den EU-Partnern über den Umgang mit russischen Fahnenflüchtigen. Sowohl das Außen- als auch das Innenministerium betonten, dass diese Personen in der BRD Asyl beantragen könnten. (Reuters/jW)