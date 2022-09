Bundeskanzler besucht Golfstaaten

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist ab diesem Sonnabend nach Saudi-Arabien, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Reise soll auch dem Ausbau der Energiezusammenarbeit dienen, sagten deutsche Regierungsvertreter am Freitag in Berlin. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hatte am Donnerstag angekündigt, dass an diesem Wochenende wichtige Verträge im Bereich Wasserstoff und Flüssiggas (LNG) abgeschlossen werden.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte klare Worte an den faktischen Herrscher Saudi-Arabiens, Kronprinz Mohammed bin Salman. »Auch in Anbetracht aller geopolitischen und energiepolitischen Sachzwänge« solle Scholz »nicht zu den Menschenrechtsverletzungen im Land schweigen«, sagte die Amnesty-Referentin Katja Müller-Fahlbusch laut Mitteilung vom Freitag. (dpa/Reuters/jW)