UNO fordert von Taliban Bildung für Mädchen

New York. Die Vereinten Nationen haben die in Afghanistan regierenden Taliban am Jahrestag der Schließung weiterführender Schulen für Mädchen aufgefordert, die Entscheidung rückgängig zu machen. »Mädchen gehören in die Schule. Die Taliban müssen sie wieder reinlassen«, schrieb UN-Generalsekretär António Guterres am Sonntag im Onlinedienst Twitter. Das im September 2021 in Kraft getretene Verbot schade einer ganzen Generation von jungen Frauen und dem Land, sagte Markus Potzel von der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA). Seit der Einführung des Verbots sei mehr als eine Million Mädchen und junger Frauen ihrer Bildung beraubt worden, erklärte die UNAMA. (AFP/jW)