Nur jede vierte Professur von Frau besetzt

Wiesbaden. Nur etwa jede vierte Professur an den deutschen Hochschulen ist von einer Frau besetzt. Der Frauenanteil in der Professorenschaft lag im vergangenen Jahr bei 27 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Am geringsten war der Professorinnenanteil mit 15 Prozent in den Ingenieurwissenschaften, am höchsten mit 42 Prozent in den Geisteswissenschaften. Der Frauenanteil am gesamten Hochschulpersonal lag Ende 2021 demnach bei 55 Prozent und damit leicht über dem Vorjahreswert von 54 Prozent. (AFP/jW)