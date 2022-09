Israel: London prüft Verlegung von Botschaft

New York. Großbritanniens neue Premierministerin Elizabeth Truss zieht eine Verlegung der britischen Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem in Betracht. Truss habe den israelischen Regierungschef Jair Lapid am Rande der UN-Vollversammlung in New York über die Überprüfung informiert, teilte eine Sprecherin in der Nacht zum Donnerstag mit. Lapid bedankte sich auf Twitter bei der neuen Regierungschefin für die Erwägung, die Botschaft zu verlegen. Truss sei eine wahre Freundin Israels.

Das Land beansprucht ganz Jerusalem als Hauptstadt, für die Palästinenser ist das besetzte Ostjerusalem die Hauptstadt eines eigenen Staates. Die USA hatten 2018 unter Präsident Donald Trump im Alleingang ihre Botschaft verlegt, nachdem sie Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannten. Es folgten Honduras, Guatemala und Kosovo. (dpa/jW)