Abschaffung gefordert

AAP Image/Joel Carrett/REUTERS

In Australien haben am Donnerstag, dem nationalen Tag der Trauer um Königin Elizabeth II., landesweit Menschen für die Abschaffung der Monarchie demonstriert. Viele der Kundgebungen, wie hier in Melbourne, wurden von den »Warriors of the Aboriginal Resistance« koordiniert, die sich in einer Erklärung gegen »den rassistischen kolonialen Imperialismus und seine anhaltenden Auswirkungen auf uns als Aborigines und Torres-Strait-Islander-Völker« aussprachen. Die Organisatoren forderten zudem die Rückgabe von Land »an die rechtmäßigen souveränen Eigentümer«. (jW)