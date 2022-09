»Es darf keine Rückschritte geben«

Michele Tantussi/REUTERS Demonstranten vor der SPD-Parteizentrale in Berlin fordern die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels (22.10.2021)

Was ist der Anlass für den globalen Klimastreik an diesem Freitag?

Immer mehr Menschen merken gerade, dass es so nicht weitergehen kann. Dennoch macht die Politik nicht genug, egal, ob in Deutschland oder in anderen Industriestaaten. Man merkt aktuell deutlich, wie sich die Klimakrise verschärft, besonders im globalen Süden. Das sieht man zum Beispiel an der Flutkatastrophe in Pakistan. Aber auch in Deutschland und Europa hatten wir in diesem Sommer eine Hitzewelle, auf die eine verheerende Dürre und Wasserknappheit folgte. Deswegen ist es wichtig, dass wir wieder auf die Straße gehen, um klar zu sagen, dass die Ampel in allen Bereichen versagt: Die Bundesrepublik baut jetzt die fossile Infrastruktur stark aus, um zum Beispiel Flüssigerdgas aus Katar, Senegal oder Jordanien zu importieren.

Einige Fridays-for-Future-Aktivisten hatten nach der Bundestagswahl im September 2021 die Hoffnung, Bündnis 90/Die Grünen würden den Klimaschutz vorantreiben. Manche sind für die Partei sogar in den Bundestag gezogen. Wie bewerten Sie die Rolle der Grünen in der Ampel?

Ich glaube nicht, dass sehr viele Menschen wirklich Hoffnung hatten. Es geht aber nicht nur um die Grünen, sondern um alle drei Ampelparteien. Sie machen viel zu wenig und verantworten zum Teil rückwärtsgewandte Politik. Ein weiteres Beispiel: Kohlekraft wird wieder mehr gefördert, womit der Ausstieg aus der Nutzung dieser fossilen Energie für das Jahr 2030 quasi unmöglich wird. Diese Politik ist katastrophal. Wir sind nicht nur von den Grünen, sondern von der ganzen Regierung schwer enttäuscht.

Was hatten Sie von dieser Regierung erwartet?

Dass sie den Klimaschutz voranbringt und radikale Maßnahmen, die dringend nötig sind, ergreift. Wir können auf keinen Fall akzeptieren, dass die Regierung so lasch agiert. Zum Beispiel hat sich mit der Ampel bezüglich Klimahilfen an den globalen Süden nichts geändert: Es passiert immer noch nichts, die ohnehin schon zu geringen Hilfsgelder werden weiter nicht erhöht.

Das Einzige, das für Klimagerechtigkeit getan wurde, war das Neun-Euro-Ticket. Eine tolle Sache, die zum Klimaschutz beigetragen hat und auch sozial gerecht war, weil Mobilität dadurch für einen größeren Teil der Bevölkerung zugänglich wurde. Jetzt wurde das Ticket aber ersatzlos abgeschafft. Auch daran sieht man, dass es in diesem Land keine durchdachte Klimapolitik gibt.

Um von »Putins Gas« wegzukommen, hat die Bundesregierung ein Comeback für fossile Energieträger eingeleitet. Wie bewerten Sie dieses Vorgehen?

Das ist ein echtes Versagen. Wir sind mitten in der Klimakrise, und anstatt das ganze Geld jetzt in den Ausbau der erneuerbaren Energien zu stecken, bekommen es große Konzerne, um die neue fossile Infrastruktur aufzubauen. Man kann aber eine Krise nicht mit dem Schaffen einer neuen lösen. Auch wenn jetzt Energieknappheit herrscht, darf es deswegen keine Rückschritte beim Klimaschutz geben. Wir müssen raus aus Kohle, Öl und Gas und in einem nie dagewesenen Tempo erneuerbare Energien ausbauen.

Sie würden also bestätigen, dass das, was jetzt getan wird, um russisches Gas zu ersetzen, ein Rückschritt beim Klimaschutz ist?

Ja, so ist es.

Müssten dann nicht die Sanktionen gegen Russland zurückgenommen werden, wenn russisches Gas »sauberer« ist als Kohlekraft, Frackinggas aus den USA, Atomkraft etc.?

Wir haben als Fridays for Future keine allgemein definierte Meinung zu den Sanktionen. Unsere Position war von Anfang an, dass man sich von russischer Energie unabhängig machen sollte und dafür erneuerbare Energien fördern soll.

Betrachtet man deren Klimabilanz, sind Kriege die Umweltsünder Nummer eins. Warum sind bei Fridays for Future trotzdem kaum Stimmen gegen Aufrüstung und Militarisierung zu vernehmen?

Wir als Klimabewegung sind nicht Experten auf diesem Gebiet, dafür gibt es andere. Aber natürlich sehe ich zum Beispiel das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro sehr kritisch. Dieses Geld sollte besser in Klimaschutz investiert werden. Frieden schafft man nicht mit Waffen.