Austausch und Bomben

Alexander Ermochenko/REUTERS Soldaten inspizieren am Donnerstag nach dem Angriff in Donezk einen zerstörten Bus

Russland und die Ukraine haben am Mittwoch insgesamt 271 Gefangene ausgetauscht. Wie beide Seiten im Laufe des Donnerstags bestätigten, ließ Moskau 215 Ukrainer frei, Kiew 55 Russen sowie den Expolitiker Wiktor Medwedtschuk. Dieser galt als jemand, der aufgrund einer Taufpatenschaft Zugang zu Wladimir Putin hatte, auch hatte er lange eine als »prorussisch« eingestufte Oppositionspartei geleitet. In der Ukraine war er kurz nach Kriegsbeginn unter dem Vorwurf des Landesverrats festgenommen worden. Ein Sprecher des Geheimdienstes SBU sagte zu seiner Freilassung, Medwedtschuk habe für die Ermittler keinen Wert mehr. Er habe umfangreiche Aussagen gemacht.

Von den 215 freigelassenen Ukrainern sind 108 Angehörige des faschistischen »Asow«-Regiments, also ungefähr die Hälfte. Zehn »Asow«-Offiziere, die nach dem Fall des Stahlwerks von Mariupol in Gefangenschaft geraten waren, wurden in die Türkei ausgeflogen und sollen dort bis zum Ende des Krieges interniert bleiben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Austausch vermittelt.

Im Rahmen der Aktion ließ die »Volksrepublik« Donezk auch zehn ausländische Söldner frei, die auf ukrainischer Seite gekämpft hatten. Zwei von ihnen, ein Brite und ein Marokkaner, waren zuvor nach einem Prozess wegen »Terrorismus« zum Tode verurteilt worden. Die Ausländer wurden nach Saudi-Arabien ausgeflogen. Die britische Premierministerin Elizabeth Truss und US-Außenminister Antony Blinken dankten Erdogan und auch dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman für ihre Vermittlungsbemühungen. In der Ukraine erklärte die Präsidialverwaltung, sie strebe jetzt einen Austausch aller Kriegsgefangenen mit Russland an.

In den russisch besetzten Teilen der Ukraine hat unterdessen die Vorbereitung für die an diesem Freitag anlaufenden Referenden über einen Beitritt der Gebiete zu Russland begonnen. Die Donezker Behörden veröffentlichten Videos vom Druck der Wahlzettel. Der Chef der von Russland eingesetzten Verwaltung des Gebiets Saporischschja, Kirill Rogow, sagte, er schließe nicht aus, dass er den Abzug der Ukraine aus den noch von ihr kontrollierten Teilen der Region – einschließlich der Gebietshauptstadt – verlangen werde. Mit dem bevorstehenden Beitritt der Region zu Russland würden die ukrainischen Truppen zu »Okkupanten«.

Beide Seiten beschossen wieder Ziele im jeweiligen Hinterland. In Donezk wurden beim Angriff auf eine Markthalle nach Angaben der Stadtverwaltung sechs Menschen getötet. Etliche Tote und starke Gebäudeschäden gab es nach ukrainischen Angaben auch in Mikolajiw. In Charkiw trafen russische Raketen auf einen Bahnhof nach örtlichen Angaben auch Eisenbahnkühlwagen, in denen die Leichen gefallener russischer Soldaten aufbewahrt wurden.

Unterdessen bahnt sich in der EU neuer Streit um die Verlängerung der Russland-Sanktionen an. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte am Rande der UN-Vollversammlung in New York am Mittwoch, das Bündnis werde als Antwort auf Russlands Annexionsabsichten in der Ukraine weitere personale und sektorale Sanktionen verhängen. Dagegen forderte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, die bestehenden Strafmaßnahmen gegen den russischen Energiesektor und die Importe von Energierohstoffen zum Jahreswechsel aufzuheben. Diese hätten nur dazu geführt, dass die Preise gestiegen seien, ohne dass sie den Krieg beendet hätten.