Mit der Brechstange

Frederic Chambert/Panoramic/imago Kheira Hamraoui (l.) und Aminata Diallo noch beim gemeinsamen Training bei Paris Saint-Germain

Vor einigen Tagen reagierte Aminata Diallo auf Gerüchte, dass sie ihre Karriere beenden würde, noch abwehrend. Das Aus für die französische Fußballerin könnte nun doch früher als erwartet kommen. Denn die ehemalige Spielerin von Paris St. Germain (PSG) ist in eine aufsehenerregende Affäre verwickelt, die den ohnehin schon skandalumwitterten französischen Fußball aktuell erschüttert.

Im Fall um Diallo kam es am vergangenen Freitag nach zehnmonatigen Ermittlungen zu einer spektakulären Wendung. Die 27jährige wurde am Morgen in ihrem Haus im Pariser Großraum festgenommen. Acht Stunden lang wurde sie von den Ermittlern vernommen und anschließend wegen »schwerer Körperverletzung« und der »Bildung einer kriminellen Vereinigung« angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft des Gerichtshofs von Versailles am Freitag abend mitteilte. Seitdem sitzt Diallo in Untersuchungshaft.

Ausgangspunkt dieses außergewöhnlichen Falls ist der Abend des 4. November 2021, an dem Diallos Mitspielerin bei PSG Kheira Hamraoui in Chatou (zehn Kilometer westlich von Paris) überfallen und mit einer Eisenstange auf die Beine geschlagen wurde. Am darauffolgenden Tag erstattete Hamraoui Anzeige, und die Staatsanwaltschaft von Versailles leitete umgehend eine Untersuchung ein. Die Beamten hörten das Opfer und mehrere andere Spielerinnen des PSG an. Der Verdacht fiel umgehend auf Diallo, vor allem aufgrund ihres Verhaltens zum Zeitpunkt der Tat, als sie Hamraoui und eine weitere Mitspielerin, Sakina Karchaoui, am Steuer eines vom PSG geliehenen Pkw nach Hause fuhr.

Als die drei PSG-Spielerinnen am besagten Abend in die Nähe von Hamraouis Wohnort kamen, wollte diese aussteigen und den Rest der Strecke zu Fuß zu gehen. Diallo bestand jedoch darauf, zunächst Karchaoui abzusetzen und danach Hamraoui bis nach Hause zu fahren. Kurz nachdem sie ­Karchaoui abgesetzt hatten, wurden die beiden Frauen im Pkw von zwei vermummten männlichen Personen attackiert. Sie schrien sie an, die Tür zu öffnen, wobei eine Person vor der Fahrertür und die andere vor der Beifahrertür stand. Die zwei Spielerinnen wurden gewaltsam aus dem Pkw herausgezogen. Der Mann, der vor Hamraoui stand, zückte eine Eisenstange und schlug damit auf sie ein, während sie am Boden lag. Der Anwalt von Hamraoui, Saïd Harir, veröffentlichte zwei Wochen später Fotos, auf denen die Blutergüsse an den Beinen seiner Mandantin zu sehen waren. Hamraoui konnte in Folge der Verletzungen mehr als drei Monate lang nicht mehr spielen.

Nach dem Vorfall hatte Hamraoui den Polizisten gegenüber beschrieben, ihr sei aufgefallen, dass Diallo sehr langsam fuhr, nachdem Karchaoui abgesetzt worden war – so als ob diese bereits gewusst habe, was passieren würde. Die Ermittler fanden außerdem schnell heraus, dass ein mysteriöser Mittelsmann Ende Oktober 2021 bei einer Zusammenkunft der französischen Nationalmannschaft mehrere Spielerinnen von PSG kontaktiert hatte. Hamraoui war damals nach mehreren Monaten Abwesenheit in den Kader zurückgerufen worden und versperrte damit Diallo den Weg in die Nationalmannschaft. Der Unbekannte, der sich mit unterdrückter Nummer bei den Spielerinnen meldete, stellte sich als »verheirateter Mann« vor, der während Hamraouis Zeit beim FC Barcelona eine außereheliche Beziehung mit der Spielerin unterhalten habe. Die Anrufe kamen aus dem Gefängnis in Lyon-Corbas, wie sich herausstellte. Ein Bekannter Diallos wurde dort identifiziert und anschließend in Polizeigewahrsam genommen. Der Mann, der den Spitznamen »Jaja« trägt, bestreitet seine Beteiligung an den Taten.

Diallo hatte am Anfang gegenüber den Ermittlern noch angegeben, ebenfalls Anrufe von dem mysteriösen Mann erhalten zu haben, nun in der Untersuchungshaft aber eingeräumt, in diesem Punkt gelogen zu haben. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung am 10. November 2021 hatten die Polizisten ein zweites Mobiltelefon von Diallo entdeckt. Die technische Auswertung ergab, dass die Snapchat-Anwendung am 6. November, zwei Tage nach dem Angriff auf ­Hamraoui, deinstalliert worden war.

Nach einer 40stündigen Anhörung war Diallo am Abend des 12. November 2021 ohne Anklage auf freien Fuß gesetzt worden. Die Analyse ihres Laptops, die erst nach ihrer Freilassung durchgeführt wurde, ergab jedoch einige Überraschungen. Laut Informationen der Sportzeitung L’Équipe hatte Diallo am 30. Oktober die Worte »gefährlicher Medikamentencocktail« gegoogelt. Am Tag vor dem Angriff mit einer Eisenstange machte sie eine weitere Suchanfrage mit den Worten »Kniescheibe brechen«. Die Ermittler untersuchten auch den Bordcomputer des von Diallo an dem Abend des Angriffs benutzten Pkw. Zwei Handynummern wurde entdeckt, eine davon war unter dem Namen des Gefangenen »Jaja« gespeichert.

Über den Angriff vom 4. November 2021 hinaus haben die Ermittlungen nun außerdem eine breit angelegte »Destabilisierungskampagne« gegen Hamraoui ans Licht gebracht. Demnach war die Spielerin Ziel zahlreicher Beleidigungen und feindseliger Nachrichten in sozialen Netzwerken sowie auf den Tribünen des Prinzenparks bei mehreren Spielen ihres Vereins sowie im PSG-Trainingszentrum Camp des Loges. Auch alte Sprachnachrichten des Opfers wurden in sozialen Netzwerken verbreitet, um es zu verunglimpfen. Dies geschah ungefähr zu der Zeit, da Hamraoui wieder in die französische Nationalmannschaft berufen wurde.

Im Laufe der Monate rückte also das Tatmotiv »Konkurrenzkampf« immer mehr in den Vordergrund der Ermittlungen. Die Vernehmungen von vier Verdächtigen, die am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche in einem Pariser Vorort festgenommen wurden, hätten diese These ebenfalls untermauert, so die Behörden. Die vier jungen Männer, die der Justiz bereits wegen »kleinerer Delikte« bekannt waren, sollen ausgesagt haben, dass sie im Auftrag »eines Mittelsmannes« gehandelt hätten, der mit Diallo in Verbindung gestanden haben soll. Sie seien »beauftragt« worden, Hamraoui daran zu hindern, »das nächste Spiel mit ihrem Verein« zu bestreiten. »Alle vier beschuldigen Frau Diallo (…) als Auftraggeberin der Gewalttat, um ihr zu ermöglichen, bei künftigen Wettbewerben die bis dahin von dem Opfer besetzte Position im Team an dessen Stelle einzunehmen«, erklärte die Staatsanwaltschaft des Gerichtshofs von Versailles am Freitag abend in ihrer Pressemitteilung.