Google: Werbe-Cookies sollen verändert werden

Köln. Google will personalisierte Werbung im Internet verändern. Google-Manager Matthew Brittin erklärte am Mittwoch auf der Werbemesse DMEXCO in Köln, die Werbeindustrie im Internet müsse sich auf das Ende des Trackings mit Hilfe von Cookies einstellen. Cookies sind kleine auf dem Endgerät gespeicherte Dateien, die es Betreibern von Webseiten ermöglichen, Nutzer wiederzuerkennen. Laut Brittin will Google künftig durch den Browser ein Interessenprofil anlegen lassen, ohne dass Daten an Werbekunden weitergegeben werden. In Köln präsentierte der Internetriese mit »Google Ads Privacy Hub« die Möglichkeit für Werbetreibende, datenschutzfreundlichere Werbelösungen zu verstehen. Ein Anzeigencenter soll es Nutzern demnach ermöglichen, über Werbeinhalte von Google-Webseiten zu entscheiden. Google will im eigenen Browser ab Mitte 2024 keine Werbecookies mehr unterstützen. (dpa/jW)