Einfach verrückt

Warner Bros. Entertainment/AP/dpa Am Steuer, auf der Flucht und in Rage: Florence Pugh in »Don’t Worry Darling«

Bei sogenannten Skandalfilmen ist das Drumherum meist ungeheuerlicher als das Werk selbst. So auch im Fall von »Don't Worry Darling«, der zweiten Regiearbeit der Schauspielerin Olivia Wilde nach der subversiven Highschoolkomödie »Booksmart« (2019). Mit den Ereignissen hinter den Kulissen kann es der dystopische Thriller nicht einmal entfernt aufnehmen.

Die mit Stars gespickte Produktion von New Line Cinema geriet bereits vor ihrer Weltpremiere bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig wiederholt in den Blick der Boulevardmedien. Es begann nach coronabedingten Drehplanverschiebungen damit, dass der zuerst für die Hauptrolle vorgesehene Shia LaBeouf das Projekt kurz nach Beginn der Dreharbeiten ohne Angabe von Gründen verließ. Innerhalb der Branche wurde dies als eine mögliche Entlassung durch Wilde gedeutet, da LaBeouf mit sexualisierter Gewalt gegenüber einigen Exfreundinnen in Verbindung gebracht worden war. Kurze Zeit später begann die Regisseurin, die sich wieder selbst als Nebendarstellerin besetzte, am Filmset eine Liaison mit dem neuen Hauptdarsteller Harry Styles, was wiederum zur Trennung von ihrem Ehemann, dem Komiker Jason Sudeikis, führte, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. Sudeikis ließ ihr dann im April 2022 ausgerechnet auf einer öffentlichen Werbeveranstaltung für »Don’t Worry Darling« die Scheidungspapiere zukommen. Inzwischen scheinen allerdings auch Wilde und Styles wieder getrennt zu sein. In Venedig posierten sie für Fotos jedenfalls nicht direkt zusammenstehend.

Hauptdarstellerin Florence Pugh wiederum soll von Wildes Verhalten während der Dreharbeiten alles andere als begeistert gewesen sein. Zu Beginn hatte sie die Filmemacherin noch öffentlich als ihr Idol bezeichnet. Nicht zuletzt entzündete sich eine weitere Kontroverse an der von Chris Pine dargestellten Schurkenfigur, die dem kanadischen Psychologen, reaktionären Kulturkritiker und Bestsellerautor Jordan Peterson nachempfunden ist. Peterson wurde durch seine Kritik an Gendertheorie, »Postmoderne«, »Cultural Marxism« und Political Correctness berühmt und berüchtigt. Olivia Wilde nannte ihn Anfang dieses Monats in einem Gespräch mit Schauspielkollegin Maggie Gyllenhaal für das Magazin Interview einen »Verrückten« (»that insane man«) sowie »pseudointellektuellen Helden der Incel-Community«. Peterson freilich revanchierte sich mit einem Statement, das er der konservativen kanadischen Zeitung National Post zuspielte und bezeichnete »Don’t Worry Darling« darin als ein »neuerliches Stückchen Propaganda, wie sie von den woken, selbstgerechten Langweilern und Bullies, die Hollywood derzeit dominieren«, verbreitet werde.

Zum Film selbst: Irgendwo in den USA in den 1950er Jahren. Alice (Florence Pugh) ist mit ihrem Ehemann, dem Ingenieur Jack (Harry Styles), mitten in die Wüste gezogen. Dort sind die Hausfrauen bereits am frühen Morgen perfekt gestylt, während die nicht minder schmucken Männer für den visionären Siedlungsgründer Frank (Chris Pine) an einem streng geheimen Vorhaben namens »Victory Project« arbeiten, das vermeintlich die ganze Welt verändern wird. Die idyllische Fassade bekommt für Alice schon bald erste Risse: So fällt ihr auf, dass alle Paare des Ortes stets eine Variante von nur drei immergleichen »Kennenlerngeschichten« erzählen. Als sie beobachtet, wie in den nahegelegenen Bergen ein rotes Flugzeug abstürzt, scheint das niemanden zu interessieren. Nachforschungen sind offensichtlich nicht erwünscht und werden notfalls auch vom entsprechend hilfreiche Pillen verschreibenden Gemeindearzt Dr. Collins (Timothy ­Simons) unterbunden …

Die Inszenierung ist sehr glatt. Die Chemie zwischen der im Gegensatz zu ihrem Auftritt im Horrorfilm »Midsommar« (2019) diesmal eher unscheinbaren Florence Pugh und dem ohnehin seit spätestens »Dunkirk« (2017) maßlos überschätzten Harry Stiles stimmt überhaupt nicht. Ein Liebespaar nimmt man den beiden von Anfang an nicht ab. Wenigstens die spektakuläre Schlusspointe entschädigt für so manche optisch schöne, aber inhaltlich leere Szene und übertrumpft sogar M. Night Shyamalans »The Sixth Sense« (1999).