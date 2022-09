Rückzug aus China

Ding Ting/XinHua/dpa Große BRD-Konzerne investieren weiter stark in China (VW-Werk in Shanghai, 29.10.2019)

Die Botschaft des am Mittwoch von der Europäischen Handelskammer in China vorgestellten Positionspapiers ist klar: Die Volksrepublik wird als Wirtschaftsstandort unzuverlässiger und unattraktiver. Passt auf, Investoren, und überlegt euch, ob euer Geld nicht andernorts besser aufgehoben ist. Der Bericht mit seinen 967 »konstruktiven Ratschlägen« an die chinesische Regierung passt in die Zeit sich verschärfender geopolitischer Spannungen und der Blockbildung.

Einen Präzedenzfall gibt es ja mittlerweile: Wer im Westen auf Geschäfte mit Russland gesetzt hat, hat sich verzockt. Gaslieferungen bleiben aus, Investments scheitern an den Sanktionen. Unter Verweis auf die Lage in Taiwan deutet die Handelskammer an, ein ähnliches Schicksal könne auch China-Investoren drohen. Und in der Tat nehmen die Provokationen der US-Regierung zu – angefangen mit dem Besuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, bis hin zu den jüngsten Zusagen militärischer Unterstützung im Falle einer Intervention Chinas durch US-Präsident Joseph Biden.

Gut möglich also, dass in Taiwan ein ähnlicher Stellvertreterkonflikt gegen China provoziert wird wie in der Ukraine gegen Russland – und dass sich die großen EU-Staaten gegen die eigenen Interessen vor den US-Karren spannen lassen. Die US-Strategie, etwa im Techbereich unabhängiger von Zulieferungen aus China zu werden, macht die EU ja schon mit, ebenso wie die Provokationstouren der Marine im südchinesischen Meer.

Doch für Geopolitik und Moral interessieren sich Investoren weniger als für Renditeerwartungen. Berichte wie jener der Handelskammer sprechen das Kapital deshalb an, wo es für Botschaften empfänglich ist. In Beijing übertrumpft Ideologie wirtschaftliche Rationalität, heißt es etwa. Und Kammerpräsident Jörg Wuttke stellt klar: »China ist nicht mehr so attraktiv, wie es einmal war.« Es gebe »eine Menge Probleme im System, und uns geht Vorhersehbarkeit, Verlässlichkeit und Effizienz verloren«. Wegen der Konflikte um Taiwan und in der Provinz Xinjiang drohe China-Investoren außerdem ein erheblicher Reputationsverlust.

Die Investitionen der EU-Wirtschaft in China seien bereits rückläufig, heißt es in der Analyse. Während vor allem große BRD-Konzerne wie Volkswagen, Daimler, BMW oder BASF ungeachtet der politischen Dynamiken weiter investieren, hielten sich andere zurück. Kaum jemand wage mehr den Sprung nach China, sagt Wuttke: »Es kommen keine neuen europäischen Unternehmen mehr«, in den Hauptquartieren habe es eine »bedeutende Wende« gegeben. Während sich dort die Diskussion einst um Gelegenheiten für Investitionen gedreht habe, konzentriere sie sich jetzt »auf den Aufbau der Widerstandskraft der Lieferketten, auf die Herausforderungen, Geschäfte zu machen, wie mit den Risiken durch Reputationsschäden umgegangen wird, und die Bedeutung der Einhaltung globaler Regeln«, so Wuttke.

Die Volksrepublik müsse auf den Pfad der »notwendigen Reformen« zurückkommen und die angeschlagene Wirtschaft stabilisieren, so die Handelskammer. Empfohlen wird Beijing etwa, auch in strategischen Wirtschaftssegmenten mehr ausländisches Kapital zuzulassen, Zero Covid aufzugeben und bei wirtschaftspolitischen Entscheidungen Interessensgruppen stärker einzubeziehen. Letztlich handelt es sich um einen Wunschkatalog der Mitgliedsunternehmen der Handelskammer – EU-Kapital mit Interesse an Selbstvermehrung auf dem chinesischen Markt. Das Interesse in Beijing an den Ratschlägen der Kammer dürfte weniger ausgeprägt sein.