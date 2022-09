Polizei gefährdet Klimaaktivisten

Patrick Pleul/dpa Aktivisten der »Unfreiwilligen Feuerwehr« am Montag im Kraftwerk Jänschwalde

Die Aktionsgruppe »Unfreiwillige Feuerwehr« kritisierte am Mittwoch die Inhaftierung von Aktivisten im Zuge der Blockade des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde:

(…) Die Gruppe blockierte am Montag das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde und demonstrierte damit gegen die Zerstörung der lokalen und globalen Lebensgrundlagen. Am Dienstag nachmittag wurden 16 Aktivist*innen entlassen, für vier Aktivist*innen haben die Richter*innen Untersuchungshaft für je zwei Monate angeordnet.

Von der Räumung berichten Aktivist*innen, dass Polizei und Werkspersonal die Kohleförderbänder kurzzeitig wieder eingeschaltet haben und so Personen in Gefahr gebracht haben, die nur wenige Zentimeter unter dem laufenden Band angekettet gewesen seien. Das Band befördert Braunkohle mit hoher Geschwindigkeit. Außerdem bemängeln Aktivist*innen das teils brutale Vorgehen von Polizei und Werksfeuerwehr bei der Räumung. Noah Warner, der sich an einem Förderband angekettet hatte, berichtet: »Um meine Befestigung am Förderband zu lösen, setzte die Werksfeuerwehr einen Bohrhammer nur wenige Zentimeter neben meiner Hand ein und riskierte so schwerwiegende Verletzungen. Wir haben bei der Planung der Aktion darauf geachtet, niemanden in Gefahr zu bringen. Dasselbe sollte die Polizei auch tun!«

Auch die Haftbedingungen nach der Räumung kritisieren die Aktivist*innen. »Die Polizist*innen verweigerten uns während der gesamten Haftdauer den rechtlich vorgeschriebenen Anruf bei einer Vertrauensperson. Eine umfangreiche rechtliche Beratung war so trotz vorliegender Haftanträge nicht möglich«, so Gina Rabe. Viele der Gefangengenommenen berichten außerdem über Schlafentzug durch die Polizist*innen in der Station. So seien die Gefangenen alle 15 Minuten geweckt worden, und das Licht sei über Nacht nicht abgeschaltet worden. (…)

Die Organisation Survival International verwies auf die rassistischen Überzeugungen von Bernhard Grzimek, in dessen Namen die KfW einen mit 50.000 Euro dotierten Preis auslobt:

(…) Grzimeks Mission im internationalen Naturschutz begann mit einem Kampf gegen die Landrechte der indigenen Massai. Er machte Landraub salonfähig, indem er indigene Völker auf ihrem angestammten Land als Eindringlinge darstellte, die einer vermeintlichen »Wildnis« schaden würden. Und er kurbelte die professionelle Überwachung von und den Tourismus in Schutzgebieten an, die ebenfalls Land- und Menschenrechtsverletzungen verursachen.

Es stimmt: Wie kein zweiter hat Bernhard Grzimek in Deutschland Vorstellungen über Naturschutz geprägt. Doch es stimmt auch, dass diese Ideen uns heute als menschenfeindlich, kolonial und rassistisch abschrecken sollten. Dennoch hat sich die KfW-Stiftung erneut entschieden, seine Rolle als Botschafter dieses Naturschutzes zu würdigen. (…)

Die KfW etwa – die Stifterin der KfW-Stiftung – ist nicht irgend jemand. Sie zählt mit fast drei Milliarden Euro an laufenden Projekten zu den größten Geberinnen für internationale Naturschutzprojekte. Die Nationalparks Lobeke, Salonga oder Kahuzi-Biega sind dabei nur einige der Schauplätze von Landraub und Gewalt gegen indigene Völker, die sie hinterlassen hat.

Aber auch deutsche Naturschutzverbände wie die Zoologische Gesellschaft Frankfurt oder der WWF, an deren Gründung Grzimek beteiligt war, machen mit der Missachtung der Rechte indigener Völker Schlagzeilen. (…)