Am Rande in New York

Yamam al Shaar/REUTERS Hilfe »für geteilte Zukunft«: Coronaimpfstoff aus China am Flughafen in Damaskus, April 2021

Der syrische Außenminister Faisal Mekdad hat die westlichen Staaten aufgefordert, die Entwicklung in anderen Ländern nicht länger politisch zu instrumentalisieren. Der Westen solle sich ein Beispiel an China und anderen Staaten nehmen, die eine Politik des Friedens verfolgten, erklärte Mekdad am Dienstag in New York. Entwicklungspolitik bedeute Kooperation, Dialog und die Vernetzung aller Staaten der Welt, zitierte ihn die syrische Nachrichtenagentur SANA. In diesem Sinne unterstütze Damaskus die »Globale Entwicklungsinitiative«, die bei der letztjährigen UN-Vollversammlung vom chinesischen Staatschef Xi Jinping ins Leben gerufen worden war. Beim Gründungstreffen der Gruppe der Freunde der Globalen Entwicklungsinitiative (GDI) in New York nahmen im Januar Delegierte aus über 100 Ländern, darunter mehr als 80 Botschafter, teil. Am Dienstag erklärte UN-Generalsekretär António Guterres, die Initiative sei mittlerweile auf 60 Mitgliedstaaten angewachsen.

Große Herausforderungen

Für Syrien und alle Entwicklungsländer gebe es ernste wirtschaftliche Herausforderungen, betonte Mekdad laut SANA. Entwicklungspartnerschaften müssten international auf einer gleichberechtigten Ebene gestärkt werden. Nur so könnte den Folgen der Coronapandemie, des Klimawandels, der abnehmenden Nahrungsmittelsicherheit und der gefährdeten Energieversorgung begegnet werden. Mekdad forderte, die einseitig von westlichen Staaten verhängten Wirtschaftssanktionen zurückzuweisen – diese seien unmenschlich und verletzten das Völkerrecht.

Mekdad leitet die syrische Delegation bei der diesjährigen UN-Vollversammlung, die am Dienstag in New York begonnen hat, und wird dort auch sprechen. Am Rande könnte es erneut zu einer syrisch-türkischen Begegnung kommen, auch ein Treffen zwischen Vertretern des Libanon und Syriens zur Rückführung syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat könnte es geben. Das russische Außenministerium gab bekannt, dass eine Zusammenkunft im Astana-Format stattfinden werde. Russland, Iran und die Türkei würden sich auf Ministerebene treffen, sagte Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums am Mittwoch.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte Anfang August mitgeteilt, er habe sich bereits im Oktober 2021 am Rande der Konferenz der Blockfreien Staaten in Belgrad mit seinem syrischen Amtskollegen Mekdad ausgetauscht. Die syrische Opposition, die von der Türkei und vom Westen unterstützt wird und in Istanbul ein Büro unterhält, müsse sich mit der Führung in Damaskus versöhnen, sagte er vor Journalisten. Die Sicherheit der Türkei könne nur gewährleistet werden, wenn die Grenze mit Syrien von einer starken Regierung kontrolliert würde. Zudem müsse der Wiederaufbau beginnen, sonst werde das Land zerfallen.

Zahlreiche Gespräche zwischen beiden Staaten haben bereits auf geheimdienstlicher Ebene stattgefunden. Eine türkische Delegation unter Leitung des Vorsitzenden der ultranationalistischen »Vaterlandspartei« (Vatan Partisi), Dogu Perincek, soll noch im September nach Damaskus reisen. Perincek kündigte an, auch Präsident Baschar Al-Assad treffen zu wollen. Einen Termin gibt es bisher nicht.

Hinter den Kulissen

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte zuletzt, zu einem Treffen mit Assad bereit zu sein. Allerdings sagte er das in bezug auf dessen ohnehin nicht geplante Anwesenheit bei der Konferenz der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), die vergangene Woche stattgefunden hat. »Wenn Assad nur nach Usbekistan gekommen wäre, hätte ich mich mit ihm getroffen. Aber er kann nicht an solche Orte kommen. Syrien steht wegen ihm und seiner Haltung kurz vor der Spaltung«, wurde Erdogan von der Tageszeitung Hürriyet zitiert. Reuters berichtete zudem von »zahlreichen Treffen« des türkischen Geheimdienstchefs Hakan Fidan mit seinem syrischen Amtskollegen Ali Mamluk. Bei den Treffen hätten Fidan – einer der engsten Vertrauten von Präsident Erdogan – und Mamluk nach Angaben eines hohen türkischen Beamten und einer türkischen Sicherheitsquelle geprüft, wie die Außenminister der beiden Länder zusammenkommen könnten.