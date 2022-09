»Oligarch« auf dem Zettel

Sven Simon/IMAGO Objektschutz bezahlt: Dem russischen Milliardär Alischer Usmanow wird Sanktionsbruch vorgeworfen

Verstoß gegen Sanktionen, Geldschieberei und Steuerhinterziehung stehen im Raum. Mit rund 250 Beamten des Bundeskriminalamtes (BKA) durchsuchten Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und der Staatsanwaltschaft München II am Mittwoch insgesamt 24 Objekte, darunter ein Anwesen am Tegernsee sowie weitere andernorts in Bayern, in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Hamburg. Die Staatsanwaltschaft München II teilte mit, »gegen einen russischen Staatsbürger und vier weitere Beschuldigte« zu ermitteln.

Auf dem Fahndungszettel der Ermittler: der russische Multimilliardär Alischer Usmanow, der hierzulande als »Putin-Vertrauter« mit »Kremlnähe« gilt. Verschiedene Medien berichteten am Mittwoch übereinstimmend, dass Wohn- und Geschäftsräume Usmanows durchsucht worden seien. Die Nachrichtenagentur AFP gab etwa an, »aus Kreisen der Ermittlungsbehörden« erfahren zu haben, dass es sich um Usmanow handele. Der Bayerische Rundfunk (BR) hatte bereits im April über das Anwesen des Milliardärs am Tegernsee berichtet.

Laut BR hielt sich der Milliardär öfter über längere Zeiträume in seinem Anwesen in Rottach-Egern auf und hätte daher Einkünfte beim Finanzamt anzeigen müssen. Da dies nicht erfolgt sei, habe Usmanow womöglich mehrere Millionen Euro Steuern hinterzogen. Immobilien des Oligarchen in Oberbayern seien nach Inkrafttreten der Sanktionen gegen Russland von einer Sicherheitsfirma bewacht worden, so die Staatsanwaltschaft München II, die »wegen des Anfangsverdachts eines Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz« ermittelt. Die vier weiteren Beschuldigten hätten dazu Beihilfe geleistet. Die Ermittler aus Frankfurt am Main ermittelten laut AFP in Zusammenhang mit den sogenannten Panama Papers. Usmanow soll demnach mehrere Überweisungen getätigt haben, um deren Herkunft zu verschleiern. Diese könnten »aus Straftaten, insbesondere aus Steuerhinterziehungsdelikten, stammen«, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

Ebenfalls am Mittwoch wurde die rund eine halbe Milliarde teure Superyacht »Dilbar«, die Usmanow zugerechnet wird, von einer Werft in Hamburg nach Bremen transportiert. Laut einem Bericht des NDR benötigte die Werft in Hamburg einen Liegeplatz.