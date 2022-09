Gewerkschaftsfront gegen Teuerung

Yves Herman/REUTERS

In Belgien kam es am Mittwoch zu landesweiten Protestaktionen gegen die explodierenden Lebenshaltungskosten. Öffentliche Verkehrsmittel und Flughäfen wurden bestreikt. Eine Kundgebung am Platz der Börse im Brüsseler Stadtzentrum hatte mehr als 10.000 Teilnehmer (Foto). Der Aktionstag sei erst der Anfang, erklärte ein Bündnis der drei großen Gewerkschaften ABVV (sozialdemokratisch), ACLVB (liberal) und ACV (christlich). Bisher reichten die staatlichen Unterstützungen bei weitem nicht. Am 9. November soll ein Generalstreik stattfinden. (jW)