Moskau erhöht Einsatz

Anton Vaganov/REUTERS Patriotische Rhetorik: Werbeplakat der russischen Streitkräfte in Sankt Petersburg

Mobilisiert werden sollen 300.000 zusätzliche Soldaten. Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einer am Mittwoch morgen im russischen Fernsehen übertragenen Rede eine Teilmobilmachung mit sofortiger Wirkung angekündigt. In seiner Rede warf er dem Westen vor, er wolle Russland »schwächen, aufspalten und vernichten«, wie es ihm 1991 mit der Zerstörung der Sowjetunion gelungen sei. In dieser Situation sei die Entscheidung vom Februar für eine »präventive Militäroperation« völlig gerechtfertigt gewesen.

Aus der Ukraine habe der Westen einen antirussischen Vorposten gemacht, und das ukrainische Volk zu Kanonenfutter. Er unterschied dabei die Bewohner der ostukrainischen »Volksrepubliken« und der jetzt besetzten Teile der Ukraine von den Ukrainern und nannte sie »Bewohner der historischen neurussischen Lande« und »unsere Brüder und Schwestern«, die Moskau nicht im Stich lassen dürfe. In dieser Situation habe er sich gezwungen gesehen, dem Vorschlag des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs zu folgen und eine Teilmobilmachung zu verfügen.

Einzelheiten zu dieser erläuterte wenig später Verteidigungsminister Sergej Schojgu. Er war bestrebt, die Tragweite der Maßnahme herunterzuspielen: Weder würden Soldaten, die aktuell ihren Grundwehrdienst ableisteten, in die Ukraine geschickt, noch sei geplant, Studierende, die in Russland bis zum Abschluss zurückgestellt sind, einzuberufen. Es gehe einzig um Menschen mit benötigten Qualifikationen und militärischer Erfahrung. Sie würden eingesetzt, um das Hinterland zu sichern, nicht an die Front geschickt.

Zu den in den besetzten Gebieten geplanten Referenden sagte Putin, Russland werde den Willen der Bevölkerung und den Ausgang der Abstimmung respektieren. Er warnte den Westen vor dem Versuch, die dann eventuell in den russischen Staat eingegliederten Regionen militärisch anzugreifen. Auf einen solchen Angriff behalte sich Russland sämtliche Optionen – als auch den Einsatz von Atomwaffen – vor, und dies sei »kein Bluff«, sagte Putin.

Die ukrainische Führung reagierte auf Putins Äußerungen betont gleichgültig. Präsident Wolodimir Selenskij sagte, die Ukraine fahre fort, Russland aus dem Land zu vertreiben, daran änderten keine Volksabstimmungen etwas. Der Leiter seiner Administration, Andrej Jermak, sagte, Kiew »löse die Russenfrage«, und zwar mit Gewalt, was die einzige Möglichkeit sei. Im Westen wurde die Ankündigung der Referenden und der Mobilisierung durch die Bank als Folge der russischen Niederlagen der vergangenen Tage bewertet. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nannte das russische Vorgehen »blanken Imperialismus«, der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte erklärte, Putins Atomwaffenrhetorik habe er »schon oft gehört, und sie lässt uns kalt«. China dagegen rief zu einem Waffenstillstand und zu Verhandlungen auf, die »die Interessen beider Seiten berücksichtigen«.

Die ukrainische Regierung ist allerdings dann doch geneigt, die geplanten Abspaltungsreferenden in der Praxis etwas ernster zu nehmen. Präsidentenberater Michailo Podoljak drohte, schon die Teilnahme an der Abstimmung sei als Anschlag auf die territoriale Integrität des Landes strafbar. Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk erinnerte daran, dass Personen, die die russische Staatsangehörigkeit annähmen, bis zu 15 Jahre Haft drohten.