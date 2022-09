Nachschlag: Kriegsmaschine

Paulo Whitaker/REUTERS Vorbildfunktion: Kostümierter Fensterputzer in São Paulo posiert als Iron Man (2016)

Der 13. Film aus den Marvel-Studios: Einsatz in Lagos, der Abgrund. Weil ihre Kräfte doch sehr umfassend sind, legt Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) versehentlich ein Mietshaus in Schutt und Asche. Der »Kollateralschaden« wird diesmal politische Folgen haben. Iron Man/Tony Stark versucht sich in Schadensbegrenzung, stellt Scarlet Witch unter Hausarrest und will die Avengers davon überzeugen, einem »Superhuman Registration Act« zuzustimmen, der die Kriegsmaschine unter UN-Aufsicht stellt. So ein kontrollierter Einsatz ist schließlich besser als gar keiner mehr, soweit sein Kalkül, in dessen Konsequenz er sich am Ende als Wärter eines Hochsicherheitsgefängnisses für Superhelden wiederfindet. Eine Welt der Attentate, der polizeilichen/militärischen Einsätze (die Grenzen sind längst verschwommen) tut sich auf. Wer kontrolliert diese Kriegsmaschine? Staat? Geheimdienst? Armee? Die UN? Lautet die Antwort, dass niemand so richtig die Kontrolle hat, wendet sich die Kriegsmaschine halt gegen sich selbst: »Civil War«. (aha)