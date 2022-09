Des Königs Rede

IMAGO/ANP Zahlreiche Landwirte haben sich am Dienstag auf den Weg nach Den Haag gemacht, um ihren Unmut zu äußern

Aufgrund des hohen Gaspreises und der Inflation hat die niederländische Regierung momentan Geld im Überfluss. Die Bürgerinnen und Bürger gehen hingegen aus denselben Gründen finanziell am Stock. Sie hofften deshalb auf den »Prinsjesdag« am Dienstag, an dem König Willem-Alexander in seiner Thronrede traditionell die Politik der Regierung für das folgende Jahr skizziert.

Der »Prinsjesdag« ist für alle Monarchisten in den Niederlanden ein Hochamt. Schon am frühen Morgen warteten die ersten Oranjefans in Den Haag an der Strecke, die der königliche Kutschenkonvoi vom Paleis Noordeinde zum Königlichen Theater nehmen sollte. Auch einige Dutzend Landwirte waren mit Traktoren nach Den Haag gekommen, um gegen die Stickstoffpolitik der Regierung zu protestieren.

»Wir haben soeben eine Anzahl von Treckern wegen Verstoßes gegen den Notbefehl beschlagnahmt. Bauern versuchten mit ihren Traktoren ins Zentrum zu fahren und befolgten unsere Anweisungen nicht«, meldete die Polizei am frühen Dienstag morgen auf Twitter. »Demonstrieren kann man, aber nicht mit großen Fahrzeugen. Denkt an die Sicherheit aller Menschen, die heute zum ›Prinsjesdag‹ kommen«, twitterte Justizministerin Dilan Yesilgöz.

Zahlreiche Landwirte machten sich also zu Fuß auf den Weg in die Innenstadt. Als die »gläserne Kutsche« mit der Königsfamilie vorbeifuhr, waren deutlich Trillerpfeifen und Buhrufe zu hören. Viele auf dem Kopf stehende niederländische Fahnen waren zu sehen, die in den letzten Monaten das Erkennungszeichen der Unzufriedenen im Land geworden sind.

Die antimonarchistische Bewegung »Republiek« stellte sich ganz bewusst nicht an die Strecke, sondern vor das Königliche Theater, wo sich die Abgeordneten der Ersten und Zweiten Kammer versammelten, um nach der Thronrede dreimal »Hurra!« zu rufen. »Das geht nicht, denn die Volksvertreter müssen für die Gesellschaft eintreten, nicht für den König«, zitierte das NRC Handelsblad den Vorsitzenden der »Republiek«-Bewegung Floris Müller.

»Wir leben in einer Zeit des Widerspruchs und der Unsicherheit«, begann der König seine Rede. Wohl wahr. Stickstoffkrise, Energiekrise, Kaufkraftkrise, Krise im Gesundheitswesen, Lohnkrise, Aufnahmekrise bei den Asylsuchenden, Wohnkrise – selten zuvor war die Stimmung im Land an einem »Prinsjesdag« so mies. Im Auftrag der öffentlich-rechtlichen NOS veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut Ipsos am Dienstag eine repräsentative Umfrage, die der Regierung schlaflose Nächte bereiten sollte: Nur noch ein Drittel der Wählerinnen und Wähler vertraut dem Kabinett. Im Alltag der Menschen scheinen überall die Deiche zu brechen, und immer weniger glauben, dass diese Koalition die Löcher stopfen kann. Laut Ipsos geben 43 Prozent der Niederländerinnen und Niederländer an, die hohen Kosten für Mieten, Lebensmittel, Strom, Heizung, Benzin nicht mehr stemmen zu können.

Geld genug ist vorhanden, um den Bürgerinnen und Bürgern tatkräftig unter die Arme zu greifen. Die Niederlande haben gegenüber anderen Staaten in der EU den Vorteil, dass sie über große Gasvorkommen verfügen. 70 Prozent der Einnahmen gehen an den Staat. Und weil Erdgas gerade besonders teuer ist, nimmt er mindestens zehn Milliarden Euro mehr ein. Die Rezession klopft aber schon an die Tür. Die Regierung erwartet für 2023 nur noch ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent, in diesem Jahr sollen es 4,6 Prozent sein.

Der größte Betrag im Haushalt 2023 ist vorgesehen, um die Energiekosten für die Bevölkerung und die Betriebe bezahlbar zu machen und die Kaufkraft zu erhalten. »Das ist nicht billig«, sagte Finanzministerin Sigrid Kaag am Freitag gegenüber NOS. Auf den letzten Drücker beschloss das Kabinett am Sonntag noch eine Preisobergrenze für Energie. Die Einzelheiten muss die Koalition erst ausarbeiten. In jedem Fall werden einkommensschwache Haushalte mit einmalig 1.300 Euro unterstützt. Studierende sollen 165 Euro im Monat mehr bekommen.

Insgesamt 3,9 Milliarden Euro sind für die Ukraine bestimmt. Davon 2,6 Milliarden Euro für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge in den Niederlanden. Asylsuchende aus anderen Staaten sind der Regierung bis 2027 insgesamt eine Milliarde Euro wert.